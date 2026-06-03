Selección de Sudáfrica presume descanso en Pachuca a días de debutar contra México en el Mundial 2026

Sudáfrica realiza campamento en Pachuca de cara a su debut contra la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica presumió su día de descanso en Pachuca, Hidalgo, a tan solo días de su debut contra el Tricolor en el Estadio Ciudad de México.

Los Bafana Bafana llegaron el día de ayer a territorio nacional luego de tener problemas con las visas de algunos jugares y miembros del cuerpo técnico. Sin embargo, ahora disfrutan las horas previas antes de su debut en la justa mundialista.

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El plantel bajo las órdenes de Hugo Broos fue recibido al ritmo de mariachi en su hotel y permanece concentrado en territorio hidalguense mientras ajusta los detalles finales antes del debut.

La Selección de Sudáfrica presumió su día de descanso en Pachuca, Hidalgo, a tan solo días de su debut contra el Tricolor (X@BafanaBafana)

La Selección de Sudáfrica presumió su día de descanso en Pachuca, Hidalgo, a tan solo días de su debut contra el Tricolor (X@BafanaBafana)

México vs Sudáfrica: segundo partido inaugural en Mundiales

El enfrentamiento entre México y Sudáfrica tendrá carácter histórico, ya que será la segunda ocasión en la que ambos seleccionados se midan en un partido inaugural de la Copa del Mundo. En la edición celebrada en Sudáfrica 2010, ambas escuadras protagonizaron el primer encuentro del torneo, que concluyó igualado 1-1.

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Camino de Sudáfrica en el Mundial

México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio de 2026 | Estadio Banorte

Chequia vs Sudáfrica | jueves 18 de junio de 2026 | Estadio Atlanta

Sudáfrica vs Corea del Sur | miércoles 24 de junio de 2026 | Estadio BBVA

Después de debutar contra el Tricolor, el cuadro sudafricano tendrá su segundo duelo el 18 de junio ante República Checa en el Estadio Atlanta y cerrarán la Fase de Grupos enfrentando a Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.

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La Selección de Sudáfrica llegó a Pachuca para iniciar su preparación del Mundial 2026, generando gran expectativa entre la afición local. (X/ @Tuzos)

¿Cómo llega Sudáfrica al Mundial 2026?

El conjunto dirigido por Broos llega a la Copa Mundial 2026 tras una racha de resultados que no generan expectativas elevadas. En marzo, empató 1-1 frente a Panamá y luego perdió 2-1 ante el mismo equipo en otro amistoso. Posteriormente, sumó una nueva derrota contra Camerún y cerró su preparación con un empate sin goles ante Nicaragua.

La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)

En ese último partido ante los nicaragüenses, los Bafana Bafana mostraron capacidad para generar juego, aunque la falta de definición se mantuvo como el principal obstáculo antes del Mundial. A pesar de dominar el trámite, no lograron traducir esa superioridad en goles, una preocupación clave de cara a un torneo donde cada detalle puede ser determinante.

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La edición de 2026 significará la cuarta participación de los sudafricanos en una Copa del Mundo. El seleccionado tuvo su debut en Francia 1998, volvió a competir en Corea 2002 y ofició de anfitrión en Sudáfrica 2010. Ahora, tras una larga ausencia, retorna a la máxima competencia del fútbol internacional.