Morena acusa al PRI de politizar conflicto con la CNTE: “Hoy quieren montarse en su lucha”

En una conferencia de prensa realizada este miércoles 3 de junio, los representantes del partido oficialista respaldaron la postura del gobierno capitalino frente a las protestas y recordaron décadas de represión al magisterio. REUTERS/Henry Romero

Este miércoles 3 de junio, legisladores de Morena en la Ciudad de México ofrecieron una conferencia de prensa en la que no solo defendieron la postura del gobierno capitalino ante las movilizaciones de la CNTE, sino que lanzaron una acusación directa contra el PRI: intentar apropiarse políticamente de un movimiento magisterial que, según señalaron, ese partido reprimió durante décadas.

“Ahora resulta que el PRI, quien se dedicó a reprimir y a matar a los maestros, hoy los viene a defender”, afirmó una de las legisladoras presentes, calificando la postura opositora de “ridícula y absurda”.

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El posicionamiento llegó en un momento de alta tensión: a 8 días del partido inaugural del Mundial 2026, la CNTE mantiene un plantón en el Centro Histórico, bloqueos en Paseo de la Reforma y la amenaza de escalar sus acciones si el gobierno no atiende sus demandas.

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Un repaso histórico como argumento político

La parte central de la conferencia fue una línea del tiempo de represión magisterial que los legisladores atribuyeron al PRI, presentada como contexto para cuestionar la legitimidad opositora de hoy:

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1958: Represión policial contra el Movimiento Revolucionario del Magisterio . El dirigente Othón Salazar fue encarcelado bajo el cargo de disolución social.

1968, Tlatelolco: Maestros de educación media y superior participaron activamente en el movimiento bajo la consigna de las libertades democráticas. Heberto Castillo enfrentó prisión como consecuencia directa.

2006, Oaxaca: El entonces gobernador priísta Ulises Ruiz actuó contra la Sección 22 del SNTE. Los legisladores señalaron un saldo de 26 personas fallecidas .

2016, Nochixtlán: Un operativo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto derivó en muertos y más de 100 heridos.

Con ese recorrido sobre la mesa, la pregunta que lanzaron fue: ¿Con qué autoridad moral se presenta hoy la oposición como defensora del magisterio?

El repaso presentado atribuye al PRI episodios de 1958, 1968, 2006 y 2016, con encarcelamientos, un saldo de 26 fallecidos en Oaxaca, y un operativo en Nochixtlán con más de 100 lesionados. REUTERS/Luis Cortes

“Eso no va a pasar en esta ciudad”

Frente a lo que los legisladores describieron como una apuesta opositora por generar caos y provocar una respuesta de fuerza del gobierno, el mensaje fue contundente: “Eso no va a pasar en esta ciudad”.

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El bloque legislativo recordó que, a diferencia de la oposición, ellos marcharon históricamente junto a los movimientos sociales, y llamó a la ciudadanía y a las organizaciones a pacificar la capital sin permitir que las luchas históricas sean instrumentalizadas con fines electorales.

También salió a relucir una contradicción señalada por los propios legisladores: la oposición que hoy se incomoda con las calles del centro ocupadas es la misma que cerró Paseo de la Reforma tras las elecciones de 2006, alegando fraude electoral.

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REUTERS/Luis Cortes

Respaldo a Brugada y a Sheinbaum

El posicionamiento cerró con un pronunciamiento de respaldo a la Jefa de Gobierno Clara Brugada y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en sintonía con las declaraciones que la mandataria había hecho horas antes en la mañanera, donde también descartó cualquier respuesta represiva contra la CNTE.

Los diputados Ochi Bravo, Paulo Emilio, Ángel Tamariz y Ana Buendía acompañaron y suscribieron el posicionamiento.

Hasta el momento, el PRI no había emitido una respuesta pública oficial a los señalamientos realizados en esta conferencia.