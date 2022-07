Xóchilt Gálvez tundió a AMLO por medidas de austeridad: “Primero deberían dejar de robar”

Xóchitl Gálvez se lanzó contra el presidente López Obrador por las nuevas medidas de austeridad que implementará “a favor del pueblo” (Fotos: Twitter/@lopezobrador_ | Facebook/Xóchitl Gálvez Ruiz)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por las nuevas medidas de austeridad que implementará “a favor del pueblo”.

Este 27 de julio, a través de su cuenta oficial, la legisladora del blanquiazul señaló que si realmente le importará la pobreza de los mexicanos al mandatario federal, lo primero que debería hacer es “dejar de robar”.

“Si verdaderamente quieren hablar de pobreza franciscana, primero deberían dejar de robar”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios le dieron la razón a la panista al asegurar que el jefe del Ejecutivo es el primero que debe poner en práctica sus medidas de austeridad.

“Aquí esta la pobreza Franciscana”, “De la Fase Republicana a la Fase Franciscana... O sea que más muertos por Acción u Omisión” y “El presidente que vive con su familia en un lujoso Palacio, que confunde trabajar con oficiar mañaneras y que por la panza parece que se la pasa comiendo todo el día… hablando de lo bonito que es la pobreza franciscana”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que durante su tradicional conferencia matutina de este miércoles 27 de julio, el presidente López Obrador anunció que presentará una reforma a la Ley de Austeridad Republicana, con la finalidad de pasar a “una fase superior”: la llamada “pobreza franciscana”.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dio a conocer las nuevas medidas de austeridad, que se sumarán a las que ya se implementan, con el objetivo de generar ahorros y destinarlos al pueblo.

El jefe del Ejecutivo detalló que se contempla la reducción de viajes al extranjero y viáticos (foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

“Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y, si procede, una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial. (…) Lo vamos a plantear para que no quedemos nosotros como encubridores. Si en el Poder Legislativo no se aprueba, ya es otra cosa, pero lo voy a hacer en su momento, antes de que termine el gobierno”, explicó.

Entre las medidas, el jefe del Ejecutivo detalló que se contempla la reducción de viajes al extranjero y viáticos, de modo que se fomentará el diálogo internacional por vía telefónica o videoconferencias.

“Quiero informarle al pueblo que, desde que estamos en el gobierno, no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionarios públicos. La camioneta más nueva que tengo es del 2018, que la compraron antes de que yo llegara, y ya tiene 280 mil kilómetros”

AMLO adelantó que el jueves 28 de julio se reunirá con su gabinete (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

En este sentido, AMLO adelantó que el jueves 28 de julio se reunirá con su gabinete a fin de plantear las nuevas medidas.

Agregó que se trata de abonar al desarrollo del país en lo que queda de la administración, durante la cual “no se ha recurrido a solicitar deuda adicional ni a aumentar impuestos o los precios de los combustibles en términos reales. Los recursos generados financian la implementación de los Programas para el Bienestar”.

“La fórmula es sencilla: cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo, entregar recursos a la gente más necesitada (...) La fórmula funciona. Si alguien me pide una recomendación de cómo hacer un buen gobierno, entre otras cosas, algo muy sencillo, pero trascendente: no permitas la corrupción ni los lujos en el gobierno y ahorra”, manifestó el primer mandatario.

