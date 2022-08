De viajes en primera clase a bolsos muy costosos: los “pequeños lujos” de la 4T que van en sentido opuesto a la “pobreza franciscana”

En días pasados, el presidente López Obrador dijo que el gobierno pasaría de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.

Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que cambiaría la bandera de la “austeridad republicana” para iniciar una transición hacia la “pobreza franciscana”, esto mientras alista una serie de medidas con las que buscará que los funcionarios públicos se “amarren el cinturón” y eviten caer en las “garras del despilfarro”.

Fue el pasado 27 de julio, durante su ya clásica conferencia de prensa mañanera, que el titular del Ejecutivo Federal dijo que la Cuarta Transformación (4T) entraría en una nueva etapa para adoptar el estilo de vida franciscano al limitar los viajes al extranjero, disminuir viáticos y optar por la comunicación a larga distancia y otras medidas sin caer en despidos, pues dijo, “la nómina es sagrada”.

Sin embargo, el pasado fin de semana, circuló un video en redes sociales, en el que se evidenció a Elizabeth García Vilchis, lectora de “quién es quién en las mentiras de la semana”, de la mañanera del presidente López Obrador, cuando trató, junto a su esposo, René Sánchez, de saltarse la fila para votar en las elecciones internas de Morena, además de que llevaba consigo una bolsa de Bimba y Lola, una marca no precisamente económica, pues su precio ronda entre los 3 mil y 4 mil 500 pesos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se ve que algún miembro de la 4T, del que el presidente ha dicho en diversas ocasiones que no puede haber “pueblo pobre y gobierno rico”, mostrando que la austeridad no es precisamente su fuerte.

Epigmenio Ibarra en primera clase

Acusaron a Epigmenio Ibarra de contradecir la "austeridad republicana" de AMLO Fotos: Getty Images/Twitter/@RayMorenoMX

En redes sociales se puso en el ojo del huracán al periodista y productor mexicano Epigmenio Ibarra, el pasado 1 de agosto, pues se le acusó de ir en contra de la Austeridad Republicana, impulsada por AMLO. Fue por medio de redes sociales, en donde fue señalado por viajar en primera clase en un vuelo de Miami a México, además de utilizar pantalones Ermenegildo Zegna, prendas de alto costo, esto a pesar de que el comunicador es un ávido defensor de las políticas de austeridad impulsadas por López Obrador.

Gerardo Fernández Noroña en salas VIP

El pasado mes de junio, el periodista Joaquín López Dóriga, expuso y criticó al diputado del Partido del Trabajo (PT) y simpatizante de AMLO, Gerardo Fernández Noroña, por usar salas de abordar VIP, y lo llamó “falso austero”.

En una fotografía que posteó el periodista en su cuenta de Twitter, se ve a Fernández Noroña en la sala VIP. Tras esto, el diputado del PT respondió que siempre usa las salas VIP, que pagaba con su dinero, y que “en términos generales son bastantes ped*rras”.

Ebrard y su Rolex

En el año 2020, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, fue expuesto por usuarios de redes sociales, quienes notaron que el canciller trató de ocultar un reloj rolex cuando se dio cuenta que se veía ante la cámara, mientras era grabado al lado del presidente AMLO.

En el 2020, Marcelo Ebrard fue captado con un reloj Rolex. (Foto: Captura de pantalla)

El video fue posteado por el mismo presidente López Obrador en sus redes sociales, el 15 de junio de 2020, luego de una conversación que mantuvo con el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau. El reloj está valuado en más de 14 mil dólares.

Departamento de Olga Sánchez Cordero

La actual Presidenta de la Mesa Directiva del Senado y extitular de la Secretaría de Gobernación, cargo que ahora es ocupado por el exgobernador de Tabasco Adán Augusto López, Olga Sánchez Cordero, tiene un pasado bastante “fifí”, pues como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esposa de un Notario Público, gozó de ingresos muy por encima de lo que reciben en promedio los mexicanos, por décadas.

Sin embargo, además de esto, también protagonizó un escándalo en cuanto a transparencia, cuando en su declaración patrimonial apareció como “reservada” la información de un departamento ubicado en Houston, Texas, con valor de más de medio millón de dólares. Tras esto, la funcionaría le “echó la bolita” a la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues dijo, fueron ellos los que no dieron a conocer el valor del departamento.

Irma Eréndira Sandoval, que en ese momento era titular de la SFP, dijo que no era tema de la institución que representaba, pues por tratarse de una propiedad mancomunada se tenía que dar una autorización de puño y letra de la funcionaria.

Layda Sansores y sus artículos personales

Layda Sansores fue acusada de facturar a cargo del Senado de la República gastos personales por 700 mil pesos, durante 2016 y 2017. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

La actual gobernadora de Campeche por Morena, Layda Sansores, también ha ido en contra de la llamada austeridad republicana, y más aún, de la pobreza franciscana. Y es que una investigación del noticiero En Punto de Denise Maerker se reveló en agosto de 2018 que cuando fue senadora facturó a cargo del Senado de la República gastos personales por 700 mil pesos, solo durante 2016 y 2017.

Entre dichos artículos personales, se encontraban cosas como maquillaje, joyería, bolsos de mano, juguetes, desodorante y tinte para el cabello. Cuando se dio a conocer esta información, Sansores ya era alcaldesa de Álvaro Obregón por parte de Morena.

SEGUIR LEYENDO: