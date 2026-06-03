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Dos chicas y otros dos adolescentes fueron rescatados tras ser reclutados por el narco en Michoacán

Dos de las jóvenes son de Jalisco y Estado de México, mientras los otros dos masculinos son de Uruapan

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Las autoridades rescataron a adolescentes reclutados por el narco en Michoacán Foto: Fiscalía estatal
Las autoridades rescataron a adolescentes reclutados por el narco en Michoacán Foto: Fiscalía estatal

La Fiscalía de Michoacán advirtió sobre un nuevo patrón de reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado: las captaciones ya no ocurren solo bajo coacción, también se concretan de forma voluntaria a través de internet, con una logística que paga traslados y mueve a las víctimas hacia zonas de conflicto en Tierra Caliente, donde ya fueron rescatadas cuatro personas procedentes de Jalisco, Estado de México y la propia entidad.

La dependencia estatal informó que en fechas recientes neutralizó cuatro intentos de captación bajo este esquema. El mecanismo, según la Fiscalía de Michoacán, opera mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles, desde donde los grupos delictivos contactan a las víctimas y las convencen de trasladarse.

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La ruta no termina en el contacto inicial. De acuerdo con la misma autoridad, una vez que la persona acepta, los criminales cubren por completo los boletos de viaje desde su estado de origen y, al llegar al punto acordado, le asignan vehículos particulares o de alquiler para llevarla a regiones donde operan estas células.

Ese patrón ya apareció en cuatro casos recientes. La Fiscalía de Michoacán detalló que una joven originaria de Jalisco fue interceptada a inicios de mes cuando se dirigía hacia la región de Tierra Caliente.

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Después, otra mujer procedente del Estado de México fue localizada en la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán. El caso más reciente involucró a dos menores de edad de Pamatácuaro, en Uruapan, quienes también fueron ubicados en esa misma zona de Apatzingán, sanos y salvos, según la autoridad estatal.

El fiscal Carlos Torres Piña señaló que el “modus operandi es similar” y que en las indagatorias se observan traslados por propia voluntad.

Los casos incluyen a una joven de Jalisco interceptada rumbo a Tierra Caliente, otra del Estado de México recuperada en Apatzingán y dos jóvenes más localizados mediante vigilancia vehicular. Torres Piña advirtió que el crimen organizado utiliza a jóvenes vulnerables para narcomenudeo, halconeo y sicariato, asimismo se nvestiga una presunta red de reclutamiento de menores en Michoacán.

La captación digital incluye pago de boletos y traslados por carretera

La alerta de la Fiscalía de Michoacán se centra en el cambio de método. La institución explicó que las captaciones recientes dejaron de ser exclusivamente forzadas y ahora se apoyan en internet como vía principal de persuasión, un ajuste que, según la propia dependencia, mantiene activa una tendencia alarmante en entidades como Michoacán, Jalisco y el Estado de México.

El dato central es este: los jóvenes son contactados en línea, aceptan salir de sus lugares de origen y el grupo criminal se encarga del resto del trayecto. Esa operación incluye el pago total de los pasajes y la coordinación del traslado terrestre hasta las áreas donde presuntamente serían integrados a las filas del crimen organizado.

Sobre el caso más reciente, el fiscal general Carlos Torres Piña informó que hubo dos detenidos. Entre los presuntos implicados se encuentra un chofer de transporte público, de acuerdo con lo expuesto por el titular de la Fiscalía estatal.

Torres Piña señaló que, tras revisar cámaras de videovigilancia, las autoridades confirmaron que los adolescentes abordaron los vehículos de manera voluntaria. El rescate, precisó, fue posible por las denuncias de sus familiares, quienes activaron los protocolos de búsqueda.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones sobre las redes de captación

La institución confirmó que las indagatorias continúan para desmantelar las redes digitales que intervienen en estos esquemas. La línea de investigación se concentra en identificar cómo operan los contactos en plataformas abiertas y quiénes participan en el traslado de las víctimas una vez que salen de sus comunidades.

El fiscal general advirtió que la repetición de este método en Tierra Caliente ya permite reconocer un mismo patrón. Según explicó, se trata de una modalidad reiterada en la que los grupos delictivos usan “fuentes abiertas” para atraer a jóvenes y conducirlos hasta zonas bajo influencia criminal.

Torres Piña lo resumió así al referirse a los casos recientes: “Por los hechos recientes, este es el tercer caso que detectamos con estas características y modus operandi. Hemos visto que a través de fuentes abiertas han tratado de reclutar a jóvenes”.

La advertencia de la Fiscalía de Michoacán coloca el foco en un problema que combina captación digital, movilidad interestatal y participación de operadores logísticos. En los expedientes recientes, las personas rescatadas salieron de Jalisco, Estado de México, Uruapan y Pamatácuaro con destino a la región de Apatzingán, donde las autoridades lograron ubicarlas antes de que el proceso de incorporación avanzara.

• La Fiscalía de Michoacán rescató a cuatro jóvenes captados por internet para presunto reclutamiento criminal en Tierra Caliente.• El esquema incluye contacto por plataformas digitales, pago total de boletos y traslados en vehículos particulares o de alquiler.• En el caso más reciente hubo dos detenidos, entre ellos un chofer de transporte público, y la búsqueda comenzó por denuncias familiares.

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