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México lidera en control del tabaco en América Latina, pero alertan de nuevas tácticas de presión de empresas

El país obtuvo el mejor puntaje de la región en el Índice de interferencia de la industria tabacalera 2025

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Empresas internacionales controlan la mayoría de las ventas legales
La tasa de tabaquismo en adultos mexicanos supera el 19%, con diferencias marcadas entre hombres y mujeres. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

México recibe el mejor puntaje de América Latina en el Índice de interferencia de la industria tabacalera 2025, por menor intromisión de empresas tabacaleras en políticas públicas, según detalló la organización Salud Justa Mx en el marco de la Semana de Acción Global para que paguen las Tabacaleras.

El informe señaló que el país obtuvo 48 de 100 puntos debido a reformas como la Ley General para el Control del Tabaco y la prohibición constitucional de los vapeadores implementada a inicios de 2025.

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Asimismo, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, atribuyó el avance a la colaboración entre la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la sociedad civil.

“México mejoró significativamente su calificación al registrar un puntaje de 48 sobre 100, consolidándose como uno de los países con menor intromisión corporativa en la región gracias a reformas clave como la Ley General para el Control del Tabaco y la prohibición constitucional de los vapeadores a inicios de 2025”, dijo Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx.

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Sin embargo, advirtió que el reto es vigilar la interferencia en sectores como Economía y Educación, mantener alianzas con periodistas, transparentar interacciones y desmantelar redes de cabildeo que buscan influir en la política pública.

La asesora Mayra Michell Castillo Trejo, de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, resalta que los avances de México demuestran que las políticas públicas basadas en evidencia científica protegen la salud poblacional.

“El reconocimiento obtenido por nuestro país en el Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera refleja el fortalecimiento de nuestro marco regulatorio y del compromiso institucional con la salud pública”, comentó.

El desafío ahora es consolidar estos logros, enfrentar las nuevas estrategias de promoción de productos de nicotina y seguir protegiendo, especialmente, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

La subdirectora Sandra Patricia Avilés Soriano, de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco de CONASAMA, señala que la industria tabacalera ahora recurre a la diversificación de productos, publicidad encubierta, falsa responsabilidad social corporativa y presión política o diplomática.

“Para detener a las tabacaleras el cumplimiento efectivo de los instrumentos normativos exige la voluntad política de asumir el control del tabaco como una prioridad de salud pública, así como la colaboración activa entre gobiernos, sociedad civil libre de conflictos de interés, organismos internacionales y de la academia”, resaltó.

Daniel Dorado, de Corporate Accountability, advierte sobre el incremento de estrategias de interferencia de las tabacaleras en los últimos dos años y la presión sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Destaca que 11 países de la región empeoraron en su blindaje institucional y demanda la aplicación estricta del Artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

Pide eliminar el cabildeo opaco, los incentivos fiscales injustificados y los programas de responsabilidad social corporativa de la industria, y que las empresas paguen por los daños sanitarios y económicos que generan.

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