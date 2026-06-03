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Secretario de Seguridad de EEUU asegura que Sheinbaum ha cooperado más con ellos que AMLO: “Estamos impresionados”

Markwayne Mullin aseguró que Estados Unidos cree en la soberanía de México, y que la respetarían

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Markwayne Mullin es titular de la Seguridad Nacional de EEUU desde el pasado mes de marzo. REUTERS/Nathan Howard
Markwayne Mullin es titular de la Seguridad Nacional de EEUU desde el pasado mes de marzo. REUTERS/Nathan Howard

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que los cárteles de la droga han ideado nuevas formas de cruzar su mercancía a ese país por medio de la frontera con México.

Durante una audiencia del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, señaló que “los cárteles se están adaptando actualmente porque tuvieron total libertad de movimiento durante la administración anterior (Joe Biden), donde no invirtieron en tecnología, simplemente cruzaban caminando, en vehículo o a caballo”.

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Añadió que “lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, descubrimos recientemente un túnel por primera vez en muchos años, y estamos viendo más uso de tecnología de drones”.

Mullin aseguró que el actual gobierno de México, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, están cooperando como nunca con Estados Unidos, y por ello se han registrado incautaciones récord de drogas, armas y dinero.

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En la audiencia para discutir el presupuesto que la Secretaría de Seguridad Nacional recibirá en 2027, Mullin dijo estar "impresionado", pues la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha cooperado mucho más que la administración pasada, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Estamos impresionados. Han cooperado mucho, han cooperado mucho más que la administración pasada (Andrés Manuel López Obrador), pero nosotros creemos en su soberanía y la vamos a respetar”, aseguró.

Mullin reconoció la cooperación de Sheinbaum. REUTERS/Evan Vucci
Mullin reconoció la cooperación de Sheinbaum. REUTERS/Evan Vucci

Mullin, al igual que Marco Rubio el pasado martes, destacó el uso de drones por parte de los cárteles. Rubió señaló el martes que había riesgo de que los grupos criminales mexicanos utilizaran drones en su país. “Los líderes de los cárteles… son altamente sofisticados y están altamente organizados”, señaló.

Markwayne Mullin, quien llegó a la Secretaría de Seguridad Nacional apenas a finales de marzo y que visitó México para reuinirse con Sheinbaum hace un par de semanas, expuso que cada centímetro de la frontera entre ambos países está controlada por nueve cárteles distintos.

“Les llaman plazas. Y tienen líderes de plazas y sabemos quiénes son todos esos líderes de plazas. Los estamos buscando y los vamos a arrestar”, señaló.

Asegura que se construyen dos muros en la frontera

Mullin aseguró que la administración del presidente Donlad Trump está construyendo dos muros para detener mejor el cruce de drogas.

“El muro primario es el primero que se construyó, y dado que los cárteles se adaptan, son criminales, son matones y son terroristas, tenemos que levantar un muro secundario, porque han estado cortando el muro y antes de que podamos responder en algunas de estas áreas remotas, han logrado atravesarlo”, dijo.

Sheinbaum subrayó que vio a López Obrador ‘muy bien’, celebrando su regreso tras meses de silencio mediático.
Mullin dijo que la administración de Sheinbaum ha cooperado mucho más que la de AMLO. Crédito: Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador

Explicó que el muro secundario que Estados Unidos planea terminar para el verano 2028 es un muro “inteligente” que puede detectar cuántas personas lo escalan y si cargan mochilas.

“Es bastante impresionante, y podemos enviar un dron para mantenerlos bajo vigilancia de inmediato. Estamos bien encaminados con el muro secundario”, concluyó.

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