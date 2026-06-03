México

Procesan al presunto autor material del asesinato de Francisco Rojas, exdiputado del Edomex

Por este homicidio dos personas fueron sentenciadas y una más se encuentra sujeta a proceso judicial

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Detienen al presunto autor material del homicidio del exdiputado del Edomex Francisco Rojas Cano
Omar "N" fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. (FGJEM)

Omar “N” fue vinculado a proceso por el homicidio de Francisco Rojas Cano, exdiputado local del Estado de México que fue asesinado el 30 de enero de 2025 en instalaciones públicas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el sujeto fue procesado por su presunta participación en el homicidio del exdiputado local, ocurrido en el municipio de Cuautitlán dentro de las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

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Las investigaciones reunidas por la Fiscalía establecen que, un día antes, en un restaurante de Cuautitlán Izcalli, Omar “N” y otra persona se reunieron con Orlando Allan “N”, quien habría ofrecido 500 mil pesos a cambio de ejecutar el crimen. Este punto, contenido en la carpeta judicial, refuerza la tesis de que el asesinato se planeó como un “trabajo” con pago directo a los perpetradores.

El 30 de enero, según la reconstrucción oficial, Omar “N” ingresó al IFREM, donde la víctima ya se encontraba, y cometió la agresión. Tras cometer el asesinato, el sujeto escapó del lugar.

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Cuautitlán Edomex diputado del PAN local
Foto: Especial / Google Maps

La fuga tuvo una operación logística propia en la que Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega colaboraron vigilando el entorno y facilitando una motocicleta para la huida. Ambos fueron sentenciados en mayo pasado a 46 años y 6 meses de prisión por su papel en el homicidio.

Las pesquisas permitieron identificar a Omar “N” como probable partícipe directo en el ataque, lo que motivó la obtención y ejecución de una orden de aprehensión. Tras su captura, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Al valorar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez determinó la apertura formal del proceso y estableció la prisión preventiva como medida cautelar. La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses para recabar más pruebas y definir si existen otros implicados o vínculos criminales relevantes.

En su momento, los primeros reportes señalaban que la víctima era un sujeto de profesión abogado, pero fue el Partido Acción Nacional (PAN) del Estado de México el encargado de confirmar el atentado contra el político, que también se desempeñó como regidor del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

Dos sentenciados y un tercer sujeto en proceso judicial: los implicados en el caso

Detienen al presunto autor material del homicidio del exdiputado del Edomex Francisco Rojas Cano
Otros sujetos ya fueron sentenciados (FGJEM)

De acuerdo con la información oficial, dos implicados ya recibieron sentencia, pero otro individuo permanece sujeto a proceso dentro de la misma causa.

La Fiscalía señala expresamente que los hechos encuadran en la figura de un homicidio encargado a cambio de dinero, con la participación de al menos cinco personas entre autores materiales, ejecutores logísticos y contactos.

En cuanto al alcance penal, la acusación deja abierta la posibilidad de que Omar “N” llegue a enfrentar una condena de hasta 70 años de prisión si se confirma su culpabilidad.

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