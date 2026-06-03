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GP de Mónaco 2026 EN VIVO: cuándo y dónde ver correr a Checo Pérez en México

El circuito monegasco es considerado uno de los más exigentes del calendario debido a sus reducidas dimensiones y a la dificultad para realizar adelantamientos

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(REUTERS/Benoit Tessier/File photo)
(REUTERS/Benoit Tessier/File photo)

La Fórmula 1 reanuda su actividad este fin de semana en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo con el Gran Premio de Mónaco 2026, una de las carreras con mayor tradición dentro del campeonato mundial.

La actividad en las calles del Principado tendrá un interés especial para la afición mexicana por el regreso de Sergio “Checo” Pérez a un circuito que conoce bien y donde consiguió la victoria en 2022. El piloto tapatío buscará además sumar sus primeros puntos de la temporada al volante de Cadillac.

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El circuito monegasco es considerado uno de los más exigentes del calendario debido a sus reducidas dimensiones y a la dificultad para realizar adelantamientos, por lo que la clasificación suele tener un peso determinante en el resultado final de la carrera.

¿Cuándo y dónde ver el GP de Mónaco 2026 en México?

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

La actividad del GP de Mónaco se desarrollará del 5 al 7 de junio, con tres sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

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Los aficionados podrán seguir todas las actividades a través de Sky Sports y la plataforma de streaming F1 TV.

Estos son los horarios para el centro de México:

  • Práctica Libre 1: Viernes 5 de junio | 05:30 horas
  • Práctica Libre 2: Viernes 5 de junio | 09:00 horas
  • Práctica Libre 3: Sábado 6 de junio | 04:30 horas
  • Clasificación: Sábado 6 de junio | 08:00 horas
  • Carrera: Domingo 7 de junio | 07:00 horas

La sesión de clasificación será uno de los momentos clave del fin de semana. En las últimas ediciones del Gran Premio, la pole position ha tenido una influencia decisiva debido a las pocas oportunidades de rebase que ofrece el circuito urbano de Montecarlo.

Checo Pérez busca reaccionar en Montecarlo

(REUTERS/Brian Snyder)
(REUTERS/Brian Snyder)

La fecha en Mónaco representa una nueva oportunidad para que Checo Pérez y Cadillac inauguren su casillero de puntos en la temporada 2026.

El campeonato de pilotos llega a esta fecha con el dominio de Kimi Antonelli, quien lidera la clasificación con 131 unidades tras su victoria en el Gran Premio de Canadá. Detrás aparecen George Russell con 88 puntos y Charles Leclerc con 75.

En el campeonato de constructores, Mercedes encabeza la tabla con 219 puntos, seguido por Ferrari con 147 y McLaren con 106.

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