Carlos Bonavides sale en defensa de Sheinbaum: “La presidenta mejor preparada desde que se conquistó México”

El actor Carlos Bonavides, visiblemente sorprendido, defiende a Claudia Sheinbaum en una entrevista, afirmando que es la "presidenta mejor preparada" para México. (Instagram: Carlos Bonavides / Gobiereno de México)

El actor Carlos Bonavides volvió a manifestar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de los cuestionamientos que ha enfrentado por temas de seguridad, la relación con Estados Unidos y la reciente renuncia de Sergio Mayer a su militancia en Morena.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México, el intérprete expresó su desacuerdo con las críticas dirigidas hacia la mandataria, particularmente después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara acusaciones contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Bonavides consideró que responsabilizar a la actual administración por la crisis de violencia resulta injusto debido a que se trata de una problemática que, aseguró, se arrastra desde hace décadas.

Carlos Bonavides rechazó los comentarios que considera ofensivos o despectivos hacia la titular del Ejecutivo federal, especialmente aquellos que han circulado en redes sociales y espacios de opinión. (Foto: Infobae México)

El actor, identificado como simpatizante de la Cuarta Transformación, elevó su defensa de la mandataria al destacar su preparación académica y profesional.

“Critican a la presidenta mejor preparada desde que se conquistó México”, afirmó.

Además, rechazó los comentarios que considera ofensivos o despectivos hacia la titular del Ejecutivo federal, especialmente aquellos que han circulado en redes sociales y espacios de opinión.

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“De ninguna manera el pueblo puede permitir que se le falte al respeto a una dama que tiene la mejor preparación de muchos presidentes; de ninguna manera se puede permitir que a la presidenta se le diga Titina”, sostuvo.

Sus declaraciones surgen en un contexto de creciente polarización política, donde distintos sectores han cuestionado el manejo gubernamental de temas relacionados con seguridad y gobernabilidad.

Lejos de vincular el caso con la presidenta, el actor consideró que los tropiezos políticos de Mayer responden a su trayectoria profesional fuera de la función pública.

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“Ha cometido errores; que se retire de la política, pero siga en la actuación”, expresó.

Sergio Mayer, visiblemente en el centro de un panel con dos mujeres, aborda el desgaste en su relación con la dirigencia de Morena, generando debate político. (Captura de pantalla: YouTube)

Asimismo, defendió el derecho de Mayer a acceder a beneficios gubernamentales como la credencial del INAPAM al cumplir 60 años, al considerar que se trata de un derecho constitucional que no debería condicionarse por decisiones o controversias políticas.

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Finalmente, Bonavides también se refirió a las críticas realizadas por Laura Zapata sobre los programas sociales federales. Aunque reconoció las diferencias ideológicas entre ambos, evitó profundizar en la polémica.

“Pensamos distinto en lo político, pero el cariño y el respeto se mantienen. No voy a responder a Laura Zapata; le mando un saludo”, concluyó.

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