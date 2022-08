“Los están dando por muertos”: familiares de mineros rechazaron plan de rescate de hasta 11 meses

Familiares de mineros atrapados en la mina de carbón inundada Pinabete reaccionan mientras hablan con periodistas después de rechazar un plan del gobierno para encontrar a los mineros que, según las autoridades, podría extenderse entre seis y 11 meses, en Sabinas, estado de Coahuila REUTERS/César Alejandro Fernández NO REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Familiares de 10 trabajadores atrapados desde hace tres semanas en una mina de carbón inundada en Sabinas, Coahuila, rechazaron el plan del Gobierno de entre seis y 11 meses para encontrarlos y acusaron que las autoridades los estaban dando ya por muertos.

En una entrevista para medios de comunicación familiares de las víctimas refirieron que la mañana de este jueves Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, señaló que podrían tardar entre medio año y un año en finalizar las labores de rescate. Ante ello cuestionaron qué les iban a dar de sus familiares en ese tiempo, si ya ha sido un golpe empezar a perder las esperanzas de volver a verlos con vida.

“Ya nos dijeron que van a tardar varios meses, de seis a 11 meses, que van a tardar en hacer un tajo para entrar, que es la otra manera de sarcarlos. Van a excavar, es como una mina pero no es largo, tarda bastante”, dijo para Milenio Salma, hermana de Hugo Tijerina.

Asimismo, aseguraron que el Gobierno de la Cuarta Transformación les está ofreciendo una indemnización, pero no la quieren, pues su prioridad es tener a sus seres queridos fuera de la mina.

Familiares de los mineros están inconformes REUTERS/Cesar Alejandro Fernandez

“No queremos dinero, los queremos a ellos”, dijo una familiar.

Por otro lado, Erika Escobedo, esposa de uno de los mineros atrapados, dijo a Reuters que ella, al igual que otros familiares, había rechazado la propuesta.

“Los están dando por muertos, no es la forma”, dijo agobiada en una conversación telefónica. “Estamos muy tristes (…) todavía estoy pensando cómo le voy a dar la noticia a mis hijos”, agregó. Ella como otros familiares ha criticado la forma en que el Gobierno ha abordado el rescate de los trabajadores.

Además, a pesar de que han transcurrido 22 días hay quienes aún tienen la corazonada de que sus familiares estén con vida gracias a una burbuja de aire. Martha María Huerta, esposa de uno de los mineros es una de ellos, pues dijo a Milenio:

“Nosotros sabemos que están vivos”

Sin embargo, argumentan que en mínimo medio año qué esperanza van a tener, y en otros casos, ya qué les darán de sus familiares, pues creen que los cuerpos en agua se descompondrán rápidamente.

Protección Civil, que ha coordinado las labores de rescate desde que ocurrieron los hechos en el municipio Sabinas, en el estado Coahuila, no ha mencionado nada sobre lo que su directora, Laura Velázquez, conversó con los familiares este 25 de agosto.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo más temprano que funcionarios presentarían una propuesta a los familiares y esperarían hasta tener su aprobación para dar a conocer públicamente el plan para localizar a los mineros.

Labores de rescate (Foto: Twitter/CNPC_MX)

La propuesta resultó ser la espera de entre 6 u 11 meses para ingresar al pozo inundado y ha quedado claro que no dan la aprobación para tanto tiempo, pues quieren que se resuelva de una vez. Incluso han señalado que creen que el Gobierno les ha ocultado información y que ya pudieron haberlos sacado.

“No hay una respuesta exacta desde que empezó nos dicen los mismo: que el agua no ha bajado y cuando bajó no quisieron bajar y no quisieron que los mismos mineros bajaran, por eso estamos inconformes, estamos enojados, porque se pudo haber hecho desde el principio pero ellos no quisieron. No sé a que le temen o por qué no quiere que bajen”, dijo la hermana de Tijerina.

El 3 de agosto, día del derrumbe, cinco mineros escaparon pero 10 aún permanecen en la mina inundada. Sus familias han mantenido esperanzas de que hayan encontrado una bolsa de aire que los mantenga vivos, pero hasta ahora no se ha tenido contacto con ellos.

