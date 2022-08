Qué fue lo que encontró la FGR tras asegurar las oficinas de la mina El Pinabete

El domicilio fiscal de la minera responsable fue cateado y clausurado (Foto: Twitter/alexinspectort)

Este jueves se cumplen 22 días desde que un grupo de 10 trabajadores quedaron atrapados al interior de un pozo de cabrón en la mina “El Pinabete” ubicada en el municipio de Sabinas en Coahuila. Pese a que los trabajos de rescate han resultado insuficientes para sacar a los mineros, la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra indagando los hechos, motivo por el cual la tarde del pasado miércoles el domicilio fiscal de la minera fue cateado y asegurado.

El operativo fue realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en colaboración con la misma Fiscalía General de la República (FGR) y fue así que alrededor de las 13:00 horas del pasado 24 de agosto, personal de ambas dependencias acudieron a las oficinas de la minera ubicadas en el barrio de Cedros, sobre la avenida Cuauhtémoc, a escasos metros del tecnológico de la región Carbonífera.

Cabe mencionar que a lo largo de los años, tanto el municipio de Sabinas como el sector minero en el país han estado marcados por múltiples tragedias en las que han fallecido trabajadores del gremio lo que ha vuelto a traer a debate las condiciones precarias laborales, las omisiones e irregularidades bajo las cuales los mineros mexicanos trabajan diariamente arriesgando su vida.

Los hallazgos en las oficinas de la mina “El Pinabete”

La FGR y la AIC encontraron elementos para continuar sus investigaciones (Foto: Twitter/CNPC_MX)

Tras el cateo que realizaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) se informó a la ciudadanía que fueron asegurados múltiples documentos que contienen información fundamental para la investigación que realizan ambas dependencias. Adicionalmente el inmueble fue resguardado y tanto en puertas como ventanas fueron colocados sellos de clausura.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) indicó que en el caso de los 10 trabajadores atrapados en la mina de “El Pinabete” se persigue el delito de lesiones, motivo por el cual se han realizado alrededor de 70 diligencias en la investigación.

“Tenemos cerca de 60-70 diligencias que hemos realizado entre la solicitud de información, algunas declaraciones o entrevistas, algunos peritajes topográficos y todo eso, no hemos concluido”, mencionó el fiscal, Gerardo Márquez.

El fiscal del estado de Coahuila aseguró que aún no es posible imputarle el delito de homicidio a la minera (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Asimismo, el fiscal de la entidad, Gerardo Márquez, señaló que aún no es posible imputarle a la minera el delito de homicidio pues, aunque han pasado más de 20 días desde que los trabajadores quedaron atrapados, aún no se confirma su deceso. Recordó que en materia civil existe un tiempo límite para declarar la pretensión de la muerte en un caso como el de la mina El Pinabete, pero no en materia penal, por lo que se sigue presumiendo que serán rescatados con vida.

“Tenemos que esperar a que se rescaten, siempre la pretensión ha sido que sean rescatados con vida, pero el fatal hecho de que no sea así tendremos que asumir la competencia que se pueda asumir la muerte”, enfatizó el fiscal.

La FGR tiene identificado al presunto dueño de la concesionaria de explotación de carbón (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Tras el aseguramiento de los documentos en las oficinas de la minera, trascendió también el hecho de que en días anteriores la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que había presentado una solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila para imputar a Cristian “S” por su probable participación en la comisión de hechos delictivos.

El hombre, identificado por las autoridades como Cristian “S” es la persona que aparece como patrón de los trabajadores mineros atrapados en dicha concesionaria de explotación de carbón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pese a que se tiene identificado al presunto patrón de los trabajadores se informó también que la concesión minera y el predio, ubicado en el municipio de Sabinas, en la región Carbonífera del estado, tienen dueños distintos por lo que el tema patronal fue calificado como “complicado” por parte del fiscal de la entidad.

