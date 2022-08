Big Time Rush no defraudó a sus fans en el Palacio de los Deportes

Big Time Rush. Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Roberto Pena. (Foto: Eyepix Group).

Una manta gigante con la leyenda Big Time Rush cayó para revelar a los integrantes de la banda quienes comenzaron a descender de un escenario en forma de pirámide; los gritos y aplausos no dejaban de retumbar el Domo de Cobre, ya era una realidad, después de ocho años de haber visitado la Ciudad de México, el aclamado cuarteto deleitó al público mexicano la noche de ayer en el Palacio de los Deportes

No podía faltar la famosa ola para entrar en ambiente, mientras que los integrantes intentaron hablar en español para comunicarse con sus fans: “Nosotros los queremos muchísimo, este regreso no es una vez, estamos aquí fover ¿all right?... ¿Estamos listos para bailar, estamos listos para cantar, estamos listos para divertirnos esta noche?”, expresaron los integrantes para elevar aún más los ánimos.

Con las manos arriba y celulares encendidos, los fans iluminaron y llenaron de energía a la boyband estadounidense creada en 2009. (Video:Twitter/@lukahoodx)

Los encendedores ya no se usan, pero sí había miles de manos arriba con celulares que iluminaron el recinto, el cual vibraba por los gritos, aplausos y saltos de los asistentes, quienes corearon temas como: Windows down, Music sounds betterHon, Honey, Love me Again, Any Kind of Guy, Amazing, Call It Like I See It, Show Me, entre otras.

La banda se originó de la serie de televisión Big Time Rush estrenada en noviembre de 2009 y que terminó en agosto del 2013. La agrupación también cuenta con una película titulada “Big Time Movie” y tres materiales discográficos en total Elevate, BTR y 24/seven; ahora, tras ocho años, regresaron con los sencillos Call It Like I See It y Not Giving You Up, para después estrenar varios singles en su versión acústica y posteriormente lanzar Fall y Honey y su más reciente tema “Dale Pa’ Ya” junto a Maffio.

La noche comenzó con su icónica canción "Windows down". (Foto: Eyepix Group).

Por otra parte, en los últimos meses, lanzar peluches de Doctor Simi a diversos artistas internacionales se convirtió en una tradición durante los conciertos en México, sin embargo, los fans de Big Time Rush se quedaron sin regalarle el muñeco en su show de Guadalajara, Jalisco.

El evento se llevó a cabo el pasado martes 23 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, algunas personas expresaron inconformidad en sus redes sociales pues el equipo del recinto no permitió que ingresaran con sus peluches al concierto. De acuerdo con diversos reportes, fueron más de 40 Dr Simi los que se quedaron guardados en la sección de paquetería.

Sin embargo, en el video de Twitter subido por un fan, se ve un peluche del Dr. Simi volando entre la multitud mientras Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Roberto Pena Jr interactuaban con sus fans.

En el video se ve volando un peluche del Dr Simi entre la multitud. (Video:Twitter/@lukahoodx)

La agrupación tuvo agendados una serie de conciertos con motivo de su gira Forever Tour que comenzó en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 23 de agosto; ayer en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y cerrarán gira en el Auditorio Citibanamex de Monterrey mañana 26 de agosto.

