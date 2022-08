Big Time Rush causó revuelo a su llegada a México

Big Time Rush llegó a México Foto: (Instagram/@bigtimerush/@kendallschmidt)

Una de las presentaciones multitudinarias más esperadas en México desde que anunciaron su regreso después de diez años, es la de la boy band estadounidense Big Time Rush, conformada por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Roberto Pena.

La agrupación tendrá una serie de conciertos con motivo de su gira Forever Tour comenzando en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 23 de agosto, para después trasladarse a la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes el 24 de agosto y terminar en el Auditorio Citibanamex de Monterrey el 26 de agosto.

Bajo este contexto, la agrupación durante la semana del 20 de agosto arribó a tierras mexicanas para su presentación en la Perla Tapatía, como era de esperarse miles de fanáticas causaron grandes estragos tras la llegada de la exitosa boy band que tuvo su serie en Nickelodeon de 2009 a 2013 de manera ininterrumpida.

📽 | Big Time Rush no aeroporto de Guadalajara, no México!



Cr. anak7_ (ig)pic.twitter.com/YTOBjOHF3t — Big Time Rush Brasil 🔴 (@BtrBraCom) August 23, 2022

Otras de las presentaciones que destacan fue la confirmada por Nickelodeon Latinoamérica el pasado 17 de agosto, cuando anunciaron las actuaciones musicales en vivo de los Kids´ Choice Awards México 2022, entre los que destacan Danna Paola, Kenia Os y BTR.

En los materiales audiovisuales difundidos en redes sociales se pueden ver diversas fanáticas al rededor de la banda en su arribo a Guadalajara, como era de esperarse las rushers convirtieron el nombre de la agrupación en la tendencia de Twitter.

“YA RESPIRO EL MISMO AIRE CONTAMINADO QUE ELLOS BTR EN MÉXICO”. “Días, porque buenos los conciertos que se vienen de BTR EN MÉXICO”. “WEY DESPUÉS DE CASI 10 AÑOS POR FIN PODEMOS VOLVER A DECIR QUE BIG TIME RUSH ESTÁ EN MÉXICO, AYUDA”, son lagunas de las reacciones recuperadas de Twitter.

BTR se presentó por última vez en México en el 2013 desde el Palacio de los Deportes )Foto: Instagram/@bigtimerush)

Fue a mediados de septiembre del 2021 cuando la agrupación conformada por Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Roberto Pena confirmó después de una larga espera su regreso, su última presentación en México data del 2013 cuando se dieron cita en el Palacio de los Deportes.

Big Time Rush, al principio solo fueron un proyecto televisivo de la famosa cadena infantil Nickelodeon, pero la banda conquistó corazones más allá de la serie juvenil que protagonizó, puesto que se volvió una agrupación que llenó conciertos en América Latina y los Estados Unidos; asimismo, colocó algunos éxitos en las principales listas de popularidad como Any King of Guy, Worldwide, Boyfriend y muchas más.

Con el show de televisión que debutaron en 2009, durante esta etapa alcanzaron el éxito que les permitió estar al aire hasta 2013 y grabar tres discos de estudio: Elevate, BTR y 24/seven; además de cantar sus éxitos Worldwide y Boyfriend alrededor del mundo, incluyendo a México en varias ocasiones con grandes sold outs.

A finales del 2014 e inicios del 2015, los cuatro intérpretes anunciaron que se tomarían una pausa porque querían probar y experimentar una carrera en solitario, pese a que estaban muy orgullosos del camino que BTR había cimentado desde 2009.

En 2020, en un esfuerzo de esparcir un mensaje de unidad durante la cuarentena, la banda reapareció junta en un evento en línea para ofrecer un show acústico que fue transmitido a nivel mundial. Debido a la histeria y gran aceptación de sus rushers, las cuatro temporadas de su show de TV se añadieron a Netflix y rápidamente escalaron al Top 10 de tendencias.

En diciembre de 2021, con Call It Like I See It, Big Time Rush anunció nueva música después de ocho años, así como su gira la cual llegó a México.

