Big Time Rush en Guadalajara: se “decomisaron” más de 40 Dr. Simi antes del concierto

En los últimos meses, lanzar peluches de Doctor Simi a diversos artistas internacionales se convirtió en una tradición durante los conciertos en México, sin embargo, los fans de Big Time Rush se quedaron sin regalarle el muñeco en su show de Guadalajara, Jalisco.

El evento se llevó a cabo el pasado martes 23 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, algunas personas expresaron inconformidad en sus redes sociales pues el equipo del recinto no permitió que ingresaran con sus peluches al concierto. De acuerdo con diversos reportes, fueron más de 40 Dr Simi los que se quedaron guardados en la sección de paquetería.

“Ya comenzaron a confiscar los primeros Dr. Simi’s a la entrada de los conciertos”, “supe que no les dejaron pasar los Simis al auditorio Telmex”, “es que hay que tener ingenio para guardarlos” y “les quitaron a los simis” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en Twitter.

Hata el momento, los integrantes de la existosa banda no se han posicionado al respecto y tampoco se aclararon las razones por las que los Dr. Simi terminaron en la sección de paquetería durante todo el concierto.

Mientras algunas personas señalaron a miembros del staff del Auditorio Telmex por haber tomado esta decisión, otros aseguraron que era una medida para evitar que les lanzaran algo peligroso. A pesar de este hecho, los fans de Big Time Rush pudieron disfrutar del evento, además, la llegada de los cantantes y músicos Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Roberto Pena causó euforia entre sus admiradores.

Muchos comentarios de indignación surgieron en redes sociales debido a esta prohibición, algunos de ellos fueron “Que exageración por un inofensivo peluche”, “No están dejando pasarlossss, llévalos escondidos o no se cómo pero esconderlosss, que no te los vean porque si te los quitan creo que ya no te los devuelven” y “No puedo creer que por un simple peluche no dejen pasar”.

Cabe señalar que las personas con boleto para el show ya habían personalizado los Dr. Simi con trajes alusivos a la banda. El objetivo de aventarlos es que los cantantes y músicos se lleven un recuerdo de México.

Cuánto cuesta un peluche de Dr. Simi y cómo surgió esta tradición de conciertos

El precio de los muñecos Dr. Simi oscila entre los 120 y los 150 pesos mexicanos, el costo puede variar de acuerdo con el estado donde se ubique la farmacia, los queridos peluches se pueden comprar el cualquier establecimiento de la cadena o incluso ordenarlos a domicilio en algunas aplicaciones.

Son muchos los artistas que han tenido su Dr. Simi Foto: Tw/@xosealcoxer Tw/@carlo-sandvl1 Tw/@PReggaetonera

La primera vez que alguien le lanzó un muñeco de Dr. Simi a algún artista internacional fue en el Corona Capital de 2021, concretamente en el concierto de Aurora. Así lo expresó el usuario @SadJuxn a través de su cuenta de Twitter en noviembre de 2021. “Ayer le lancé un peluche de Dr. Simi a Aurora LOL”, escribió el joven.

Después, artistas como The Strokes, Coldplay, The Killers, Gorillaz, Maroon 5 recibieron su propio muñeco de Dr. Simi, recientemente, fue la cantante Rosalía quien quedó encantada con los peluches que le arrojaron desde el público hasta el escenario.

El Dr. Simi es la versión caricaturizada de un profesional de la salud de la tercera edad, el cual está inspirado en la apariencia del famoso actor de cine mexicano Pedro Armendariz Jr. En la primera década de los años 2000, se popularizaron por las botargas y sus característicos bailes afuera de la farmacia, rápidamente muchas personas comenzaron a tenerle cariño en la figura, en 2018, hubo un niño que pidió su fiesta de cumpleaños con esta temática.

Los peluches de Dr Simi son fabricados por personas que tienen alguna discapacidad (Foto: SOLTRA – CINIA)

En el capítulo 2 de Mi Vida es alegría, Dr. Simi. Vida y obra del Dr. Simi, se explica que antes de que se hicieran las características botargas, había una marioneta que era controlada por más de una persona, la idea de colocar a un doctor en cada farmacia era acercar a las personas al personaje, el cual también visitaba casas hogares y otros refugios de beneficiencia para llevar entrenimiento y apoyo a las personas que viven ahí.

