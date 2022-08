María Asunción Aramburuzabala: qué le hace falta a la mujer más rica de México en su vida

María Asunción Aramburuzabala es la quinta persona más rica del país. Foto: Cuartoscuro

La mujer más rica de México, María Asunción Aramburuzabala, es una de las personas más influyentes del país. Ella es una de las herederas de Grupo Modelo, además de tener a su cargo empresas como Tresalia Capital y Abilia.

La empresaria, conocida por sus amigos y familiares como Mariasún, nunca se ha visto a sí misma en términos de dinero o de poder, pues se considera una mujer “normal”. Así lo declaró en una entrevista que la exitosa empresaria le concedió a la revista estadounidense especializada en temas financieros, Forbes.

En dicha entrevista, la mujer con más riqueza en el país, habló sobre diversos temas, como las fortalezas y debilidades que tiene. Al preguntarle cuál era su mayor fortaleza, Mariasún declaró que era su alta convicción, pues ella no hacía cosas de las que no estaba completa e internamente convencida. “Tengo mucha disciplina y mucha seriedad en las cosas y creo que eso es lo que realmente, al final del día, esa disciplina, ese esfuerzo constante, me ha llevado a los lugares en donde he podido realizar cosas”, dijo la empresaria.

En la conversación, la multimillonaria mexicana, heredera de Grupo Modelo, también habló de su mayor debilidad, que dijo, era la impaciencia. “Me gusta ver resultados rápido. Yo soy totalmente orientada a resultados, no es que no tenga a largo plazo, pero me gusta que las acciones traigan resultados”.

Otro de los temas que se tocaron en dicha entrevista, fue qué le faltaba. Ante esto, ella dijo que “siempre una tiene su wish list, ese wish list se va renovando en la vida, y si no la vida no tendría chiste, porque, uno no tendría ganas de vivir, o por lo menos le faltaría esa salecita”.

Menciona que en el trabajo y los negocios, “siempre tengo algún proyecto nuevo, algo que quiero desarrollar, alguna idea, o simplemente, ya de las empresas que tenemos, cómo hacerlas crecer, cómo hacerlas más fuertes, como quitarles riesgo, siempre hay algo”.

Otra de las preguntas que se le hizo es, qué tipo de líder era, a lo que respondió que “al frente siempre”. Mencionó que le gusta llevar “las riendas del caballo”, pero cuando algo se salía de control o se ponía difícil, no es de las personas que se asustan y se “esconden”. “Yo no estoy atrás de la falda de mi gente, yo siempre tomo la responsabilidad de mis cosas y cuando las cosas van bien, compartimos el éxito y el orgullo, y cuándo las cosas van mal, compartimos esos malos momentos, pero yo siempre estoy enfrente y no me gusta poner a la gente enfrente”.

¿Quién es María Asunción Aramburuzabala?

La mujer con más riqueza en México lleva por nombre María Asunción Aramburuzabala. Es nieta de uno de los fundadores de la cervecería Grupo Modelo, y actualmente cuenta con una fortuna que asciende a los USD 6 mil 180 millones, lo que también la convierte en la quinta persona más rica del país, solo por detrás de Carlos Slim Helú, considerado la persona más acaudalada de México, quien posee una fortuna de USD 81 mil 200 millones; Germán Larrea Mota Velasco, quien tiene USD 30 mil 850 millones; Ricardo Salinas Pliego, con USD 12 mil 450 millones y la Familia Bailléres, quienes poseen USD 6 mil 650 millones.

María Asunción Aramburuzabala nació en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1963, lo que quiere decir que en la actualidad cuenta con 59 años, y es considerada como una de las mujeres más influyentes de México. El origen de su fortuna viene de Grupo Modelo, el emporio cervecero. Y es que ella es una de las herederas de Grupo Modelo, pues su abuelo Félix Aramburuzabala, fue cofundador de la empresa cervecera, que es productora de Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Victoria, entre otras.

