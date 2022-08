María Asunción Aramburuzabala: cómo detecta un buen negocio la mujer más rica de México

María Asunción Aramburuzabala es la empresaria más acaudalada de México. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En México hay muchas personas que gozan de una gran cantidad de dinero gracias a sus negocios y a sus habilidades para sacarlos adelante. Además, tienen buen instinto para detectar los negocios a los que pueden sacarles “jugo” y que les pueden ayudar a aumentar su riqueza.

Según la revista estadounidense especializada en temas financieros, Forbes, la persona más rica de México es el empresario Carlos Slim Helú, y también es uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo. Se calcula que el mexicano de ascendencia libanesa cuenta con una fortuna que asciende a USD 81 mil 200 millones, lo que lo convierte, además del hombre más rico de México y de Latinoamérica, en la treceava persona más acaudalada del mundo.

Sin embargo, no solo los hombres destacan por sus fortunas, pues en México también hay figuras femeninas que destacan por tener grandes riquezas. Tal es el caso de María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, y quien ocupa la quinta posición entre las personas más acaudaladas del país, solo por detrás de Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y la familia Bailléres.

María Asunción Aramburuzabala, mejor conocida como Mariasún, es una de las herederas de Grupo Modelo, pues su abuelo fue cofundador de la empresa, y su padre heredero. Tras la muerte de su padre, ella heredó la parte que estaba a cargo de su familia.

Carlos Slim, el empresario más rico de México, cuenta con una fortuna de USD 81 mil 200 millones. Foto: CUARTOSCURO

Según Forbes, la fortuna de Mariasún es de USD 6 mil 180 millones. La empresaria está al frente de algunas empresas, como Tresalia Capital y Abilia, sin embargo, ella tiene un método para determinar si le conviene invertir o no en algún negocio.

En una entrevista concedida a Forbes México, la mujer más acaudalada de México declaró que tiene un método para saber cuándo le conviene invertir en un negocio. “Generalmente el proceso es, nosotros activamente siempre estamos buscando nuevos negocios, entonces, mi gente se dedica a buscar esos nuevos negocios, o muchas veces yo inclusive tengo mis ideas, de cosas que leo, de cosas que te van inspirando, tengo mis ideas, y entonces empezamos con un proceso a tratar de entender primero de qué se trata la industria, tratamos de entender cuál es el contexto de esa industria, qué es lo que tiene alrededor, después tratamos de entender la dinámica del negocio y cómo compite con la otra gente”.

Explica que “es que en ese proceso de investigación, de sacar datos, de entender, uno empieza a sentir, es algo que no te puedo explicar exactamente, pero uno empieza a tener esa sensación de que es algo que puede ser, luego, cuando uno termina ese proceso los números lo confirman o no lo confirman, pero sí acaba siendo ya como experiencia, sensibilidad, muchos años de ver muchas cosas”.

En la entrevista también se le cuestiona sobre cuál es su fortaleza, a lo que la empresaria mexicana responde que es su alta convicción, pues no hace cosas de las que no está completamente segura. “Tengo mucha disciplina y mucha seriedad en las cosas, y creo que eso es lo que realmente, al final del día, esa disciplina, ese esfuerzo constante, me ha llevado a los lugares en donde he podido realizar cosas”.

María Asunción Aramburuzabala es una de las herederas de Grupo Modelo. Foto Cuartoscuro

Por el contrario, Mariasún cuenta que su debilidad es la impaciencia, pues le gusta ver resultados rápidos. “Yo soy totalmente orientada a resultados, no es que no tenga largo plazo, pero me gusta que las acciones traigan resultados”.

María Asunción Aramburuzabala Larregui nació el 2 de mayo de 1963, por lo que actualmente tiene 59 años. Tras la muerte de su padre, en 1995, se convirtió en vicepresidenta de Modelo y Corona. En ese momento la empresa distribuía cerveza en más de 180 países. Durante su mandato aumentó la fortuna familiar y diversificó sus negocios en inversiones de capital privado.

En 2012, Grupo Modelo fue vendido al grupo belga ABI-InBev por 17 mil millones de euros. Mariasun permaneció como accionista y ocupa un lugar en el Consejo de Administración de la empresa.

SEGUIR LEYENDO: