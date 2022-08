María Asunción Aramburuzabala: qué tipo de líder es la mujer más rica de México

María Asunción Aramburuzabala es la mujer más rica de México. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Una de las mujeres más influyentes que hay en México, sin duda alguna, es María Asunción Aramburuzabala, la exitosa empresaria que es considerada la mujer más rica del país y una de las cinco personas más ricas de México.

Y es que Mariasún, como es conocida entre sus familiares y amigos, ocupa la posición 5 entre las personas más acaudaladas de México. Antes de ella solo se encuentra cuatro empresarios, también de gran influencia en el país. El primero de ellos es Carlos Slim Helú, quien es considerada la persona más rica del país, ocupando la posición 13 a nivel mundial, y quien cuenta con una fortuna que asciende a USD 81 mil 200 millones; el segundo es Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y considerado la segunda persona más acaudalada del país, con una fortuna que asciende a los USD 30 mil 850 millones.

El tercer empresario más rico de México es Ricardo Salinas Pliego, dueño de empresas como Grupo Salinas y Elektra. Él cuenta con una fortuna de USD 12 mil 450 millones; mientras que la cuarta familia más acaudalada del país, son los Bailléres, quienes cuenta con una fortuna de USD 6 mil 650 millones. En la quinta posición se encuentra Mariasún, quien se estima, tiene una fortuna de USD 6 mil 180 millones. Esto de acuerdo con información difundida por Forbes en el último listado de las personas más acaudaladas de México y el mundo.

María Asunción Aramburuzabala es una de las herederas de Grupo Modelo, pues su abuelo, Félix Aramburuzabala, fue uno de los cofundadores de la empresa cervecera que logró un acaparamiento internacional y que, hace unos años, fue vendida a la empresa belga Anheuser-Busch InBev.

Mariasún, como la conocen sus amigos y familiares, es la quinta persona más acaudalada del país. FOTO: RICARDO CASTELAN /CUARTOSCURO.COM

Actualmente, Mariasún está al frente de algunas empresas creadas por ella y su familia, como Tresalia Capital y Abilia.

Tipo de líder que se considera

En una entrevista que le realizaron a María Asunción Aramburuzabala, por parte de la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, la empresaria toca varios temas. En una de las preguntas que se le formulan, está qué tipo de líder se considera. Ante dicha pregunta, ella responde que está al frente siempre.

“Me gusta llevar las riendas del caballo, pero cuando las cosas se ponen difíciles no soy de las que me asusto y me escondo, yo no estoy atrás de la falda de mi gente, yo siempre tomo la responsabilidad de mis cosas y cuando las cosas van bien, compartimos el éxito y el orgullo, y cuando las cosas van mal, compartimos esos malos momentos, pero yo siempre estoy enfrente, no me gusta poner a la gente enfrente”, menciona la empresaria.

En dicha entrevista también se le pregunta sobre quién es su equipo de confianza, a lo que responde que, cuando su padre murió, en 1995, realmente el gran apoyo que tuvo ella y su familia fue por parte de Joaquín Sordo Barba. “Después de eso, tuve a una persona que muchos años estuvo haciendo negocios conmigo, era mi mano derecha, que es Juan Pablo Andrade; ahora, obviamente, es Rodrigo Bezol, en la parte de Tresalia, tengo en toda la parte de tecnología, a mi socio, a Sergio Rosengaus y a Antonio Rayo, y obviamente en Reel Estate a Guillermo Buitano, todos y cada uno de ellos son indiscutiblemente mucho mejores que yo, y eso yo creo que ha sido un poco, realmente, la suerte y el éxito que tenemos nosotros, porque realmente toda mi gente vale muchísimo”, explica.

También habla sobre la persona a la que más admira y que la ha hecho ser la persona que es: su madre, Lucrecia Larregui.

