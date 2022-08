“Los neoliberales vencerán a la desconchinflada transformación”: Vicente Fox mandó mensaje a la 4T

No es la primera vez que Fox es criticado por sus mensajes (Foto: Cuartoscuro)

Vicente Fox Quesada, expresidente de México (2000-2006), volvió a arremeter contra el gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que será “la leyenda de los neoliberales” la que venza a la “desconchinflada” Cuarta Transformación.

Por medio de sus redes sociales, el también exgobernador de Guanajuato comparó algunos rubros políticos en los que presumiblemente los anteriores gobiernos federales fueron mejores que el actual, ente lo cual señaló que el trabajo que se realizará será por México, haciendo alusión, además, del nombre de la coalición de oposición Va por México.

En primer lugar señaló que las anteriores administraciones ofrecían empleos, mientras que actualmente se ofrecen migajas; sobre ese mismo rubro, puntualizó que se aumentó la calidad de la educación, a diferencia de la presente administración en donde se ofrece presuntamente fanatismo.

Ahí no concluyó con sus comparaciones, puesto que indicó que, por lo menos en su gobierno, se privilegió la transparencia sobre la corrupción en la administración pública; además de que se ofreció a la ciudadanía dignidad sobre la insolencia.

“La “leyenda” de los neoliberales vencerá la desconchinflada transformación: Empleos vs migajas dadas; educación vs fanatismo; salud vs engaño medicinas; transparencia vs corrupción; dignidad vs insolencia. VA POR MÉXICO”, redactó este miércoles 24 de agosto.

Sus críticas no solo siguieron sobre ese rumbo, puesto que también retomó todo lo nuevo que se ha descubierto sobre el caso Ayotzinapa, pues sentenció que existe una incoherencia entre lo que se predica y en la justicia que se predica por la desaparición de los 43 normalistas.

En su mensaje, el político guanajuatense señaló que con la idea de incluir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se está “maiceando” al ejército; sin embargo, refirió que por el otro lado se le “está pateando el trasero con la investigación.

“Por un lado “maiceando” al ejército y por el otro lado pateandolo en el trasero con una pésima y dolosa averiguación en Ayotzinapa”

Fox se ha vuelto un férreo detractor de la 4T (Fotos: CUARTOSCURO)

Sus críticas anteriores se unieron a las que lanzó, también, en contra del Presidente de la República Mexicana a través de un video en donde llamó a la ciudadanía a unirse para sacar del Palacio Nacional al gobierno “autoritario y dictatorial”.

“Debemos llegar a esa nueva meta que es sacar de Palacio a un gobierno que no ha funcionado, un gobierno de un solo hombre con un pensamiento limitado que le ha traído a México desánimo, pobreza, un gobierno fallido que no cumple con lo elemental de garantizar la paz y tranquilidad a sus familias”, declaró a través de un video que fue compartido en su cuenta de Twitter durante un encuentro con militantes del Partido Acción Nacional (PAN).

El evento fue motivo del destape oficial de Enrique Vargas del Villar, candidato al gobierno del Estado de México para el 2023. El expresidente fue anunciado como una de las principales figuras del encuentro; sin embargo, mencionó que tuvo problemas con el helicóptero por el “clima”, encargado de llevarlo al lugar y tuvo que regresar.

Por otro lado, el exmandatario aseguró que el presidente López Obrador encabeza un gobierno “tan ignorante y abusivo que pretende utilizar la educación para ideologizar a los menores”. En ese sentido, pidió a los ciudadanos a respaldar al PAN para ganarle a Morena en el Estado de México y Coahuila para 2023, así como para la presidencia en 2024.

