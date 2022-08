Vicente Fox se reunió con Enrique Vargas del Villar: “Futuro gobernador del Edomex” (Foto: Twitter@EnriqueVargasdV)

Antes de la designación oficial de la coalición PRI-PAN-PRD sobre el candidato a gobernado del Estado de México, un expresidente de México ya dio el espaldarazo a quien considera el personaje ideal para sumir el rol opositor a Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena.

Se trata de Enrique Vargas del Villar, afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) y quien este sábado 13 de agosto recibió de manera oficial el apoyo de Vicente Fox Quezadas para convertirse no solo en candidato, sino futuro gobernado del Estado de México en el 2023.

De acuerdo con el ex dirigente nacional, la figura de Vargas del Villar es la ideal para asumir la estafeta de la coalición PRI-PAN-PRD en la contienda, por lo que le mandó un fraternal mensaje de aliento:

“Aquí con el gran campeón y próximo Gobernador del EDOMEX. Desde luego su lucha es con la ciudadanía y con la ALIANZA PRI PAN PRD”

Enrique Vargas del Villar, posible candidato de la coalición PRI-PAN-PRD para gubernatura del Estado de México (Foto: PAN)

Este mensaje compartido a través de su cuenta de Twitter fue en réplica a la fotografía que compartió el aspirante a candidato en redes sociales, donde agradeció la visita y los consejos por parte de Fox, en una clara muestra de intención por ganarse la candidatura.

“Gracias al ex Presidente de México @VicenteFoxQue por una gran charla llena de experiencia y sugerencias”, escribió Enrique Vargas, para después llenar de elogios la figura de quien fuera titular del Ejecutivo Federal entre el 2000 y 2006.

“Mi reconocimiento a su gran calidad humana, su disposición a compartir y su capacidad de liderazgo. Juntos coincidimos en que el #Edomex es una entidad estratégica para el futuro de nuestro querido país”

Vicente Fox declaró su apoyo a Enrique Vargas del Villar: “Futuro gobernador del Edomex” (Foto: Twitter/@EnriqueVargasdV)

La definición del candidato por parte de la coalición, la cual todavía no está 100% asegurada más allá de las palabras de Fox, también tiene en la terna a otros dos nombres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI).

Por el lado perredista se encuentra Omar Ortega Álvarez, con poca experiencia en contiendas electorales, mientras que en sector tricolor se ubica Alejandra del Moral Vela, seleccionada como diputada federal en el 2012 y directora general de Bansefi en 2015.

Enrique Vargas del Villar tendrá que sostenerse como bastión de la posible alianza y derrotar principalmente al PRI en la selección interna, partido que ha gobernado el Estado de México desde hace más de un siglo.

Enrique Vargas Del Villar se perfila como el candidato del PAN para la gubernatura del Estado de México (Foto: Twitter / @EnriqueVargasdV)

En caso de no posicionarse como candidato de la alianza presumida por Vicente Fox, todo parece indicar que se lanzará como candidato único del partido panista, pues el pasado 5 de agosto fue confirmado por Marko Cortés como candidato blanquiazul en las próximas elecciones.

Ese mismo día circuló en redes sociales un video de años atrás, compartido durante un noticiero. En este se puede ver a un joven Vargas del Villar en un enfrentamiento con la policía de tránsito.

El clip desató críticas por parte de internautas, quienes tundieron al candidato por ser “violento y prepotente”. Los señalamientos en su contra se deben a que en la grabación, transmitida en un programa de Joaquín López-Dóriga, el reportero que cubrió el hecho mostró el violento encuentro que el político tuvo con las autoridades en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

🚨 Aquí está Enrique Vargas, el candidato PANISTA para el Estado de México.



Violento y Prepotente... pic.twitter.com/kX8GRtghjR — La Catrina Obradorista (@catrina_nortena) August 6, 2022

Enrique Vargas del Villar habría transitado en un lujoso automóvil con un permiso de circulación vencido. Fue por ello que la policía lo detuvo, ante lo cual, en complicidad con su hermano y su escolta, los agredió.

Al día siguiente protagonizó una nueva pelea con la autoridad. Sin embargo, en aquella ocasión el problema se agravó pues el militante blanquiazul, entonces identificado como empresario, habría amenazado a los elementos policiales con un arma de fuego.

“El que me amenazó fue él, yo no amenacé a nadie, yo no tengo pistolas. Tengo bastante miedo por mi vida” expuso ante las cámaras quien actualmente busca la gubernatura en territorio mexiquense.

