Olga Sánchez Cordero negó reelegirse como presidenta del Senado y abrió posibilidades entre morenistas

Olga Sánchez cordero dejará el 31 de agosto la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. FOTO: Twitter

Olga Sánchez Cordero negó que esté pensando en reelegirse como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta y debido a que por quinto año consecutivo este puesto será ocupado por Morena, dijo a su sucesor que esta posición pertenece al Senado de la República y no es la coordionación de un grupo parlamentario.

Sánchez Cordero atajó las versiones sobre una posible reelección para mantenerse al frente de la Mesa Directiva y en entrevista para Milenio se dijo satisfecha con el trabajo legislativo del último año y adelantó que se quedaron pendientes temas como el de la regulación de la mariguana, además de la Reforma Electoral y la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Muchos legisladores me han preguntado si no me voy a reelegir, incluso, compañeros integrantes del gabinete. No, por una razón, la razón es que es un acuerdo al interior de Morena que nos fuéramos turnando paritariamente y equitativamente hombre, mujer…termina una mujer. Entonces, yo le quitaría una alternativa a alguno de mis compañeros integrantes del grupo para presidir y entonces, rompería el acuerdo… tampoco es mi intención”.

Olga Sánchez Cordero acudió a la reinuguración del Recinto Legislativo de 1857. FOTO: Twitter

La también ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló las características que debe tener su sucesor: tolerante, objetivo e imparcial.

Se sabe que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado es pretendida por José Narro, Alejandro Armenta y Gabriel García, y de acuerdo con Sánchez Cordero, el texcocano Higinio Martínez también sería un aspirante a ocupar este cargo a partir del 1 de septiembre del presente año.

Ante las pugnas que existen dentro de Morena para suceder a Sánchez Cordero, la ex secretaria de gobernación abrió las posibilidades a otros morenistas como Higinio Martínez, quien al parecer quedó un tanto desanimado luego de ser derrotado por Delfina Gómez en la carrera por la candidatura en el Estado de México.

Higinio Martínez aceptó la encuesta de Morena para designar candidato en Edomex y aseguró que apoyará a Delfina Gómez (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

En una entrevista para W Radio, la jurista señaló que el tema de la Guardia Nacional es un pendiente en el Congreso, pero destacó que en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica para la creación de la Guardia Nacional, se autorizó que las fuerzas armadas se mantuvieran en tareas de seguridad hasta 2024, por lo que el gobierno federal tiene garantizado el apoyo de las Fuerzas Federales hasta esa fecha.

La ex ministra llegó en 2018 a la Cámara de Senadores de la mano de Morena y al tomar posesión como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador la nombró Secretaría de Gobernación, cargo que desempeñó hasta agosto de 2021 cuando fue relevada por Adán Augusto López.

Al reintegrarse a su escaño en la Cámara Alta, fue designada como presidenta de la Mesa Directiva, función que concluirá el próximo 31 de agosto, razón por la que se alista para regresar a su oficina, satisfecha del trabajo realizado, pues según sus palabras “todos los grupos parlamentarios, incluyendo los de oposición, se sintieron bien atendidos por la conducción de la presidencia”.

Olga Sánchez Cordero aseguró que la guardia NAcional es un tema prioritario para el siguiente periodo ordinario de sesiones. (Foto: archivo)

Luego de asistir a la reapertura del recinto legislativo en Palacio Nacional, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora apuntó que “Debemos apostar por la colaboración entre los poderes y las instituciones del Estado Mexicano, aprendiendo precisamente de esas generaciones del siglo XIX en las que las disputas y divisiones propiciaron las grandes catástrofes de nuestro país”.

El senador Martínez, líder del Grupo Texcoco, se encuentra en un periodo de reflexión personal luego de quedar en segundo lugar en la encuesta interna que realizó Morena para definir la candidatura al gobierno mexiquense en 2023.





