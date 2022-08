“El término es policía”: en 2018, Sánchez Cordero defendió el mando civil de la Guardia Nacional

Olga Sánchez Cordero defendió el mando civil de la Guardia Nacional (Foto: EFE/José Méndez)

Usuarios de redes sociales revivieron un fragmento del video en el que Olga Sánchez Cordero, actual presidenta del Senado de la República, defendía la creación de la Guardia Nacional (GN) para sustituir a la Policía Federal (PF) al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante las declaraciones del mandatario en relación a su intención de integrar la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los usuarios de Twitter decidieron reproducir, de manera irónica, un fragmento en el que la entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) defendía la creación de un nuevo brazo armado diferente a la PF, esto porque dicho cuerpo contaba con numerosos señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos.

“Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional”

Cuando estaba en planeación la GN, los promotores de la 4T insistieron en que el mando de este brazo será civil.

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que la creación de la GN en esas circunstancias específicas atendían a la lógica de no abonar a la militarización de México, misma que inició en el gobierno de Felipe Calderón (PAN) y continuó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI).

“Ahí (Guardia Nacional) va a estar, no los militares, porque los militares van a ser para la soberanía nacional, no va a estar la policía que ya trae otra formación”

Bajo esa lógica, insistió en que el término adecuado para describir a los elementos que integrarán la GN es el de “policía”, pues al no pertenecer a la Sedena, su mando no es militar y, por lo tanto, no se le deben decir soldados.

“El término es policía, no es soldado, los soldados es otro nivel, otras corporaciones, estas otras corporaciones van a estar en la defensa de la soberanía nacional […] La Policía Militar, policía y, subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento”

AMLO espera que la GN se integre a la Cedena (Foto: Cortesía Presidencia)

Ante los cambios que se avecinaban en materia de seguridad, Sánchez Cordero Dávila refirió que se tenía que decidir entre dos escenarios, uno en el que se optaba por la Guardia Nacional y otro en el que se quedaba la Policía Federal; finalmente, el gobierno optó por la desintegración de la PF y la integración de la GN, esto por que el cuerpo policial viejo no daba el ancho para las tareas de seguridad que necesitaba México.

Sin embargo, cuatro años después, el presidente López Obrador dijo que para el bien de México, la GN debe de estar integrada a la Sedena y, para lograr este propósito, promoverá una iniciativa de reforma constitucional con proyecto de decreto o si este método no funciona, procederá a promover el acuerdo presidencial con el cual tendrá efecto inmediato.

“Va una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo. Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”

Esta declaración fue condenado por la oposición, pues dijeron que es violatorio a la la Constitución; sin embargo, AMLO insistió en que no es cierto: “Si no violo la Constitución —que no lo voy a hacer nunca—, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar”, agregó el presidente durante su conferencia. Aunque, Damián Zepeda dijo que si AMLO promueve el decreto, el PAN apelará ante la SCJN para invalidar el cambio de mando de la GN: “Se impugnará y quedará en manos de la SCJN. ¿Ya ven importancia de los nombramientos?”.

