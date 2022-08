Xóchitl Gálvez confrontó a Citlalli Hernández y César Cravioto por ligarla al Cártel Inmobiliario

Los morenistas fueron confrontados por la senadora panista (fotos: Twitter)

Durante la tarde del miércoles, la secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, solicitó al Congreso local de la Ciudad de México que investiguen la cercanía del Cártel Inmobiliario con la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez.

Este ha sido ligado principalmente a figuras del partido blanquizaul, ya que las operaciones se llevaron a cabo durante el 2006 al 2018, años en los que varios panistas se desempeñaron como alcaldes y que se vieron beneficiados con una red de corrupción inmobiliaria.

Y la senadora panista fue jefa delegacional de la ahora alcaldía de Miguel Hidalgo del 2015 a 2018.

Dicha solicitud fue presentada junto con el senador César Cravioto, la cual consiste en que el congreso de la CDMX cree una comisión especial que investigue lo relacionado con las denuncias al referido Cártel.

Sin embargo, al conocer este hecho la misma panista dio una conferencia de prensa en la que se defendió de las acusaciones en su contra.

Y no solo eso, ya que también encaró a los morenistas a quienes echó en cara que, de acuerdo con ella, no había cometido ningún acto de corrupción ni habría robado un solo peso en su carrera política.

A Cesar Cravioto le dijo de forma en repetidas ocasiones que “nunca en mi vida me he robado un peso. No, jamás me he robado un peso” mientras caminaban.

Cravioto le contesta un tanto encorvado, pero por el sonido no se alcanza a escuchar lo que le dice. Sin embargo, tras pocos segundos de seguirlo, la senadora se aparta de él mientras el senador sonríe a la cámara que lo grabó.

Ante esto, el diputado panista, Jorge Triana, se burló de Cravioto, del cual dijo que se “hizo chiquito y salió corriendo cobardemente”.

El diálogo con Citlalli Hernández fue más cordial (fotos: Twitter)

“El senador suplente de Martí Batres, de apellido Cravioto, acusó (sin pruebas) a @XochitlGalvez de hacer negocios inmobiliarios en Miguel Hidalgo. Xóchitl lo encaró, el tal Cravioto se hizo chiquito y salió corriendo cobardemente. ¿No que muy ‘lión’?”

En cambio, el encuentro con la secretaria Citlalli Hernández fue más cordial y hasta terminaron coincidiendo en la misma agenda. Pues al momento de ofrecerle las carpetas que inmiscuyan a otros panistas, se negó y dijo “yo no voy a defender a nadie”.

Cabe señalar que la Gálvez argumentó que ella formó parte de las denunciantes de este tipo de construcciones. Bajo esa lógica, recordó que su “trayectoria es impecable”.

Por otro lado, la senadora presentó documentos en los que demostraría posibles actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía referida que vincularía a Víctor Hugo Romo, ex alcalde; David Razú Aznar, ex director general de gobierno; y a Rex Mangwani, empresario inmobiliario.

Persecución política hacia el PAN

Andrés Atayde denunció que Morena utiliza la justicia de forma facciosa (foto: PAN)

A inicios de agosto, el coordinador del GPPAN del Congreso Local, Cristian Von Roerich y Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN CDMX, acusaron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y a la Fiscalía de la CDMX de politizar la impartición de justicia.

En rueda de prensa denunciaron lo que catalogaron como una persecusión política urdida únicamente para alzar la popularidad de Morena y el gobierno de la mandataria capitalina, pues aseguraron que “son ellos quienes tienen miedo”.

“Ya dejaron de gobernar y están abusando del poder. Estamos claramente frente a un caso de persecución política del gobierno a la oposición que ya les ganó, y que les volverá a ganar”

Igualmente los dos panistas aseveraron que, por su parte, la Fiscalía capitalina ha violado la Ley y las garantías del debido proceso. Y que a pesar de que las leyes deben aplicarse en cualquier acto de corrupción, aseguraron que se debe respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y que se ejerza la Ley con imparcialidad.

