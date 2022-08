Sin agenda ni políticas feministas: cómo llegan las mujeres a las elecciones del 2024

El hecho de que las mujeres tomen los espacios políticos no significa que se hagan más políticas en favor de ellas (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

Las elecciones del 2021 no solo fueron “históricas” por el número de cargos de elección popular que se renovaron, sino también porque se observó de forma más clara el principio de paridad aplicado desde el registro de candidaturas, algo que se espera suceda en el proceso electoral del 2024.

Este logro, consideró el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se atribuyó a la lucha de las mujeres y del movimiento feminista, quienes lograron colocar a seis candidatas electas en una gubernatura de las 15 que estaban en juego.

Sin embargo, el hecho de que las mujeres tomen los espacios políticos no significa que se hagan más políticas en favor de ellas o más agendas feministas, como declaró en entrevista a Infobae México la Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Szczecin, Polonia, Karolina Monika Gilas.

“La mayoría de las mujeres que llegan no necesariamente son feministas, si no son mujeres que ocupan otras posiciones”

“Si hay más mujeres en el poder, ¿hay más políticas para ellas?”

Tras las elecciones del 2021, el Instituto de la Mujer aseguró que el avance hacia la paridad de género fue más visible (Foto: Twitter@ruizmassieu)

Tras las elecciones del 2021, el Instituto de la Mujer aseguró que, en el caso de las diputaciones federales, el avance hacia la paridad de género fue más visible, pues en las elecciones del año 2000 la brecha de género en la ocupación de curules fue de 66.4 puntos porcentuales, para 2015 la brecha se redujo a 9.2, ya que fue la primera vez que se aplicó el principio de paridad en el proceso electoral.

En 2021, la brecha fue menor a un punto porcentual, con 248 mujeres (49.6%) y 252 hombres (50.4%), de entre ellas, 13 mujeres indígenas, resultado de la aplicación de acciones afirmativas.

No obstante, Karolina Gilas indicó que el 83% de las legisladoras estatales que logró encuestar para una investigación aseguraron que la agenda de igualdad es relevante para ellas, aunque solamente el 60% se reconoció a sí misma feminista.

Según explicó, cuando se mira el sistema “nos damos cuenta de que realmente no tienen esas posturas feministas, no están abiertamente a favor del aborto, no están a favor de un acceso más amplio a los anticonceptivos, de una educación sexual muy liberal, progresiva. No están con esas agendas”.

Cuando mucho, las mujeres en el poder llegan a algunas agendas tipo violencia de género o la participación política de las ciudadanas (EFE/José Pazos)

Y cuando mucho, agregó, las mujeres en el poder llegan a algunas agendas tipo violencia de género o la participación política de las ciudadanas.

La investigadora detalló que en los casi cuatro años que ha estado Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el poder, con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la cabeza, se ha generado un retroceso y una “destrucción” de muchas de las políticas importantes desde la perspectiva feminista.

“Por ejemplo, el apoyo a los refugios para las mujeres víctimas de violencia, (…) las mujeres amenazadas que tenían que salir de sus casas huyendo de la violencia, la desaparición de las guarderías o las escuelas de tiempo completo”, enlistó.

¿Llegaremos a 2024 con una agenda y política feminista?

Del 2018 a la fecha algunos de los temas que han quedado en el limbo son de la agenda de género (Foto: Cuartoscuro)

Rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, partidos políticos han comenzado a señalar a sus posibles candidatos, candidatas y las causas por las que lucharán, sin embargo, del 2018 a la fecha, algunos de los temas que han quedado en el limbo son de la agenda de género.

Asimismo, desde que comenzó la administración del presidente López Obrador, los colectivos de las mujeres han resonado más en la esfera pública, ya que el movimiento feminista es uno de los que ha logrado hacerle contrapeso al Gobierno Federal.

Pese a esto, Karolina Gilas dijo a Infobae México que en el país no hay una coyuntura en la cual el feminismo o los derechos de las mujeres pudieran convertirse en el centro del debate público de cara al 24.

En el país no hay una coyuntura en la cual el feminismo o los derechos de las mujeres pudieran convertirse en el centro del debate (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com)

Además, indicó, también dependerá de si en la boleta hay por lo menos el nombre de una mujer, aunque “seguramente, como siempre pasa, van a estar esas preguntas de si estamos listos para que nos gobierne una mujer”.

“Esas preguntas me parecen fuera de lugar, ¿alguna vez hemos estado listos para que nos gobiernen los hombres?

Y si hubiera una aspirante, agregó, la mayoría de las veces las mujeres no vota en función de su feminismo o de la agenda de género de las candidaturas, sino que se prestan atención en otros temas como seguridad, económica o empleos.

Claudia Sheinbaum, las mujeres y el 2024

Claudia Sheinbaum es una de las funcionarias de Morena que ha levantado la mano para competir por la presidencia de la República (Foto: Juan Sotelo/Cuartoscuro.com)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, es una de las funcionarias de Movimiento Regeneración Nacional que ha levantado la mano para competir por la presidencia de la República en las elecciones del 2024.

En su momento, su administración fue bien recibida por los colectivos feministas al ser considerada la primera mujer en encabezar la capital del país con propuestas ambientalistas y de género.

Sin embargo, al paso de su gestión, la jefa del Ejecutivo local ha llamado a las mujeres a formar parte del “feminismo bueno”, es decir, el feminismo aceptado por López Obrador.

Y es que ante alguna movilización de las mujeres, Sheinbaum Pardo solicita el diálogo, convoca a la protesta pacífica y se hace arropar por otras integrantes del partido guinda; aunque al mismo tiempo, reproduce el discurso negativo del presidente, advierte sobre la posible violencia del movimiento y descarta la posibilidad de un feminismo legítimo que no esté en Morena.

Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria política muy larga, pero siempre de la mano de Andrés Manuel López Obrador (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

“Sheinbaum en realidad no es un perfil feminista, no es una política feminista, nunca lo ha sido. ¿Quién esperaba que Sheinbaum iba a abordar las causas del feminismo, especialmente de ese feminismo que está muy claramente colocado sobre las agendas centrales para las mujeres?”

Sobre la posibilidad de que la mandataria capitalina sea la candidata morenista en el 24, la Maestra en Ciencias Políticas recordó que Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria política muy larga, pero siempre de la mano de Andrés Manuel López Obrador. “Siempre ha sido una pieza clave en su equipo”, subrayó.

“Ella, por supuesto, espera a partir de esa cercanía y a partir de esa petición de ciertos patrones, propuestas, discursos y demás, logra colocarse como la candidata más viable de Morena para la tendencia a la presidencia. Vamos a ver si llega a materializarse su postulación”

Y agregó sobre su gestión en la CDMX y su relación con la lucha de las mujeres: “Me parece que estaba muy claro que ese no va a ser su gobierno, este gobierno es de corte conservador, claro está, no solo en términos de los derechos de las mujeres, sino también en muchos otros aspectos”.

Lilly Téllez, ¿una posible candidata de la oposición?

Lilly Téllez es otra de las mujeres que se perfila como candidata de la mano del bloque opositor (Foto: Senadores del PAN)

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, es otra de las mujeres que se perfila como candidata de la mano del bloque opositor a la actual administración en las elecciones del 24.

No obstante, Karolina Gilas descartó a la legisladora como la posible abanderada del blanquiazul, pues aseguró, “es más ruido mediático que otra cosa”.

La investigadora explicó que Téllez es una figura muy controvertida, incluso dentro de su mismo partido político, y “ese tipo de candidaturas y de perfiles nunca son competitivos”.

Karolina Gilas descartó a la legisladora como la posible abanderada del blanquiazul, pues aseguró, “es más ruido mediático que otra cosa” (Foto: Cuartoscuro)

“Es bastante más sencillo hacer durante la campaña que la gente empiece a reconocerte o advierta en ti algunas cualidades que te puedan servir como candidato o candidata. Pero es prácticamente imposible que tú le cambies la opinión a la gente. Y las elecciones se ganan con el centro, no con los fieles, se ganan con los indecisos”, manifestó.

