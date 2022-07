Elecciones 2023: es un hecho, en Edomex y Coahuila, al menos, una mujer como candidata por partido o coalición

Foto: Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios con los que se establece que para las elecciones de 2023 en las entidades que renovarán gubernatura, al menos, participe una mujer como candidata por cada partido político y/o coalición, con lo que los comicios próximos a realizar en Coahuila y el Estado de México (Edomex) tendrán paridad de género sustantiva.

Este jueves 21 de julio, tras la sesión extraordinaria del Consejo, el INE informó sobre el acuerdo al que llegaron, donde especificaron que con esto, se giró la instrucción a los consejos generales de los partidos políticos para que realicen las modificaciones necesarias a sus ordenamientos constitutivos en virtud de garantizar una representación femenina en la contienda del año próximo.

Norma De la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, explicó que esta determinación es el producto del acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde se se ordenó a los partidos adecuar sus documentos básicos a más tardar el 31 de octubre para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a la gubernatura del Estado de México y Coahuila.

“Los procesos de selección de candidaturas deben establecer reglas claras como una publicidad oportuna en todas y cada una de las etapas del proceso y cumplir con la debida notificación a quienes aspiran a obtener una candidatura y postular al menos a una mujer en alguna de las dos entidades”

Aunque esta implementación supone un avance en dirección a la paridad sustantiva, la consejera Carla Humphrey sostuvo que es insuficiente: “la postulación paritaria es insuficiente para lograr que el principio de paridad trascienda a la integración, razón por la cual es necesario establecer reglas adicionales para conseguirla”, dijo.

Por lo que propuso, ante la eventualidad de que no se logren reformar los documentos básicos de los partidos, antes del 31 de octubre, éstos tengan la posibilidad de establecer reglas de competitividad para incluir a las mujeres, mismos que deben de ser sometidos a aprobación por el Consejo para la misma fecha límite establecida por el INE.

En relación a determinación, el consejero Jaime Rivera sugirió suprimir el criterio de competitividad: “para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad, creo que no hace falta y no es pertinente, en las elecciones de 2023 no sería aplicable”, esto porque el criterio de asignación de candidata mujer correspondería a la votación anterior, algo que fue secundado por Uuc-kib Espadas Ancona.

“La democracia incluye necesariamente el derecho de la ciudadanía a equivocarse y la democracia impone el derecho de las mujeres a elegir qué precandidatura apoyan sea de hombre o mujer y esta autoridad no es quién para decirle a las mujeres de estados específicos cuál debe ser el sexo del candidato de su partido o de su coalición”

Cabe recordar que esta discusión se había planteado desde el 12 de julio, donde la consejera Norma De la Cruz Magaña dijo que la garantía de la paridad sustantiva no puede esperar: Esta sentencia es una oportunidad para los partidos políticos, porque finalmente se tiene que lograr la paridad al interior de los mismos y el 52% de la Lista Nominal son mujeres.

“¿Cuáles son las políticas que ustedes están realizando para integrar a las mujeres para que cumplan esa función de ser fractales de la sociedad y poder transformar las demandas ciudadanas en políticas públicas?”

Por su cuenta, en la sesión anterior, la consejera Dania Ravel señaló que no hay colisión entre paridad y competitividad, porque no se está normando sobre cuestiones que tienen que ver con la competitividad interna en los partidos políticos. De tal modo que el INE está obligado a supervisar que todos los partidos políticos emitan reglas para cumplir con el principio de paridad sustantiva por vía del criterio de competitividad.

