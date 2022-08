Ricardo Anaya y Lilly Téllez se perfilan como los “favoritos” del PAN rumbo al 2024

Pese a abandonar el país por presunta persecución política, Anaya sigue encabezando las preferencia al interior del PAN rumbo al 2024 (Fotos: Cuartoscuro)

La carrera hacia el 2024 sigue su curso y los posibles perfiles de la oposición siguen buscando la forma, sin violar la ley electoral, de figurar como un personaje fuerte y que le pueda hacer competencia al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones del 2024.

Uno de los partidos que mayor aceptación ha tenido en el bloque opositor es el Partido Acción Nacional (PAN), el cual, en sus propias palabras, se ha consolidado como la segunda fuerza política del país, por lo que alguna parte de la ciudadanía ha comenzado a señalar a algunos políticos como la arma secreta del partido de derecha.

Pese a abandonar el país argumentando persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ricardo Anaya encabeza la lista de posibles candidatos a la titularidad del Ejecutivo Federal, de acuerdo a la casa encuestadora Rubrum, con el 23.5% de las preferencias.

Mientras que su principal competencia la tendría en la senadora Lilly Téllez que se ubicó en segundo lugar con el 17.5%, la cual ha tomado relevancia desde la Cámara Alta del Poder Legislativo al ser una ferviente crítica de los acciones del actual gobierno, específicamente de su anterior partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Anaya y Lilly Téllez se perfilan como los "gallos" del PAN rumbo al 2024 (Foto: Rubrum)

En las listas también aparece el nombre del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (13%); de la diputada federal y excandidata presidencial, Margarita Zavala Gómez del Campo (9.8%); seguida de Manuel Clouthier (9%); así como del diputado Juan Carlos Romero Hicks (9.0%),

En los últimos puestos de las preferencias se ubicó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri (6.8%); el mandatario de Yucatán, Mauricio Villa( (6.5%); finalmente está la mandataria de Chihuahua, Maru Campos (6.0%).

Ricardo Anaya encabeza las preferencias del PAN (Foto: Twitter/@RicardoAnayaC)

No obstante, pese a tales resultados, el Acción Nacional aún no decide si irá en solitario o en conjunto con Va por México en los comicios del 2024, por lo que dichos nombres aún no tienen asegurado un posible camino a la Presidencia de la República.

Pese a eso, el pasado miércoles 17 de agosto, el líder de la bancada del blanquiazul en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, urgió en la necesidad de que se establezcan mecanismos que impulsen los gobiernos de coalición, pues puntualizó que serán éstos lo que den mejora al desarrollo económico, mejorarán al sistema de salud y fortalecerán la estrategia de seguridad.

“Va por México impulsará gobiernos de coalición que den solución a los problemas de la gente. Vamos a impulsar el desarrollo económico, mejorar el sistema de salud y fortalecer la estrategia de seguridad, para que tú y tu familia tengan una mejor calidad de vida”

Sobre ese mismo tenor, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, dio a conocer que desde los grupos parlamentarios se está trabajando en una propuesta de ley que impulse los gobiernos de coalición en el país, sentenciaron que ese es el camino que México necesita para salir adelante, por lo que ésta será discutida en foros donde buscarán la participación de académicos, empresarios, sectores productivos y la ciudadanía.

“Estamos construyendo una propuesta para impulsar los gobiernos de coalición, con leyes eficaces y un nuevo pacto social con los ciudadanos para garantizar los resultados que la sociedad demanda. ¡México necesita de todos!”, finalizó el político campechano.

SEGUIR LEYENDO: