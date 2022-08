Procesaron a Karla “N”, la joven cantante de Mixcoac acusada de asesinar a su madre y su tío

Karla "N" fue procesada por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio (Foto: Twitter/@c4jimenez)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la vinculación a proceso de Karla Fernanda “N”, la joven acusada de presuntamente haber asesinado a su madre y su tío al interior de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.

Un juez de control determinó procesarla por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, por lo que le fue ratificada la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y se otorgó un plazo de dos meses para las indagatorias complementarias.

Karla fue detenida el pasado 12 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que varios vecinos reportaran un olor fétido que provenía del departamento donde vivía la joven de 18 años con su familia y su perro.

Se presume que la ahora imputada habría permanecido con los cuerpos putrefactos de las víctimas durante varios días antes de ser detenida. De acuerdo con el informe de la Fiscalía capitalina, su madre y su tío fueron asesinados con un arma punzocortante.

El asesinato habría ocurrido al interior de un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón (Foto: Archivo)

Condiciones insalubres de Karla

Tras la detención de la joven comenzaron a salir detalles sobre su infancia y sus antencedentes familiares. Además de haber crecido sin su padre, desde niña había sufrido de malas condiciones de vida dentro de su hogar.

Según un documento del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, compartido por el periodista Carlos Jiménez, cuando personal del Departamento del Trabajo Social de dicha institución médica realizó una visita domiciliaria, se percató de que Karla usaba ropa sucia y mostraba señales de descuido.

Se presume que desde 2011 Karla vivía en condiciones insalubres. La habitación en la que dormía no tenía ventilación (la ventana no se podía abrir debido a que estaba oxidada), el baño no contaba con regadera y tampoco tenía iluminación, por mencionar algunos aspectos.

Karla solía subir fotos a sus redes sociales con personas famosas (Foto: Twitter@dulcepons_)

De acuerdo con reportes locales, desde niña tuvo que cuidar a su tío, Juan Carlos Goroztieta, quien supuestamente tenía una discapacidad mental y, desde temprana edad, se le acusaba de violencia familiar, según su propia progenitora.

Cantante y seguidora de famosos

Acompaña de su tío, Karla acudía al mercado Mixcoac a cantar entre los puestos de comida para ganarse la vida. Sin embargo, en redes sociales se mostraba como otra persona. Y es que uno de sus pasatiempos favoritos era sacarse fotos con famosos y compartirlas en su cuenta de Twitter, donde se identificaba con el usuario de @dulcepons_.

Para ello esperaba en el exterior de las inmediaciones de una televisora en San Ángel para interceptar a las celebridades y pedirles una selfie. Desde cantantes hasta actrices y conductores de televisión, Karla se retrató con Sebastián Yatra, Ximena Córdoba, Natalia Téllez, Juan Vidal, Pedro Prieto, entre otros, aunque su favorita era Bárbara Islas, a quien se refirió como “la mejor artista” en un breve tuit.

En las fotografías solía posar con un semblante serio. Las primeras publicaciones en Twitter son de 2016. Desde ese año y hasta 2021, se dedicó a subir fotografías con estrellas de la música y televisión.

Karla "N" Karla fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (Foto: Twitter@dulcepons_)

Medios locales indicaron que desde 2016 empezaron las denuncias de su madre ante el Ministerio Público, ya que la acusaba de violencia familiar. Un mes antes de los asesinatos, la madre de Karla acudió a la Fiscalía capitalina, al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, donde contó la histora de su hija.

De acuerdo con su declaración, Karla la amenazaba de muerte si intentaba llevarla a un hospital psiquiátrico, además de que le pegaba y la insultaba. Incluso, le advirtió que “le iba echar a la perra”, por lo que confesó que tenía miedo de su propia hija.

Según Carlos Jiménez, hay al menos cuatro acusaciones de este tipo en contra de Karla. La última discusión de la que los vecinos se dieron cuenta ocurrió un par de días antes de que se localizaran los cuerpos sin vida de sus familiares.

Tras su detención, Karla fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. En tanto, sus dos perros quedaron a cargo de la brigada animal de la SSC.

