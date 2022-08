Mujer causó escándalo en hotel al colarse y maltratar a los empleados afirmando ser sobrina de Torruco

Un video se viralizó en TikTok debido al escándalo que protagonizó una mujer en un hotel de Acapulco. La fémina de origen desconocido gritaba que le hablaran a Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero e incluso argumentó ser la sobrina de Miguel Torruco, secretario de Turismo.

El clip lo grabó una joven llamada Daniela, quien compartió el video en su cuenta y tuvo un impacto de 3.7 millones de visualizaciones. En el material se puede observar a la señora gritándole a los empleados, quienes trataban de sacarla.

“No me toques, te voy a demandar, voy a demandar al hotel. Háblale a Evelyn Salgado, háblale a Torruco (...) les dices que aquí está su sobrina”, dijo.

Dicho video está titulado como: “Señora loca intentando colarse a un hotel en Acapulco”, pues la chica que lo grabó no entendía el motivo por el cual la mujer estaba tan irritable. Asimismo, se observaba como el personal le decía “Usted no es parte del hotel, vamos por favor”, pero eso la molestaba más.

Señora agrede empleados de hotel en Acapulco (Foto: Captura de pantalla)

El maltrato también le terminó tocando a un salvavidas, quien trataba de auxiliar a los empleados del hotel, ya que la señora estaba comportándose demasiado agresiva y por esa razón pidió a la gente de alrededor que se alejara de la situación.

Al parecer eso encendió más los ánimos de la señora y comenzó a insultar al salvavidas “Estás pend***, agresiva estoy peleando mis derechos. Lárgate de aquí, eres salvavidas, que haces aquí, eres salvavidas lárgate, no sirves para nada, lárgate”, gritaba.

Cabe destacar que los empleados trataron nuevamente de sacarla, sin embargo, la mujer explotó insultándolos. “Te dije que no me tocaras pende&%, no eres nadie para tocarme, no sabes con quién te metes, le hablas al gerente y viene aquí por mí”.

Video viral en TikTok (Foto: Captura de pantalla)

Luego de estar discutiendo, la señora comenzó a gritarle a un empleado “Me molesta tu presencia”, una y otra vez, mientras el hombre le decía que no se iba a mover y trataba de calmarla.Por esa razón, usuarios en redes sociales comenzaron a llamarla “Lady me molesta tu presencia”, ya que es la frase que más reiteró.

Por su parte, el funcionario Miguel Torruco aclaró a través de su cuenta de Twitter que no conocía a la mujer y que mucho menos era un familiar suyo, desvinculándose así de la responsabilidad de cualquiera de los actos que cometió la señora.

Estimado @JesusMartinMx no la conozco y no hay ningún vínculo. Saludos y Gracias por oportunidad de aclarar. https://t.co/k9KNaJIAUh — MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) August 17, 2022

De igual forma, la joven que subió el tiktok compartió una segunda parte, en la que explicó que fue lo que pasó con la señora. Daniela relató que fue a preguntar a algunas personas que había sucedido, pues ella no había estado desde el principio.

Según sus palabras, la señora estaba en estado alcoholizado y dijo que le habían robado en el hotel, sin embargo, ella no era huésped del lugar e incluso “lady me molesta tu presencia” les lanzó arena y golpeó a los salvavidas y a los empleados, algo que no fue captado en el video de la chica.

TikTok de Daniela hablando del incidente (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, Daniela dijo que ya no pudo grabar más porque ya no se le permitió, aunque sí vio que pasó con la señora finalmente. “La movieron al loby y se la llevaron. Había unas escaleras y la tuvieron que ir cargando entre dos personas”, contó.

En el trayecto la señora fue más agresiva y estaba golpeando a quienes se la llevaban. De acuerdo con la chica, se pudo percatar que había una patrulla afuera del hotel, en la cual fue dirigida a los separos y allí golpeó también a los policías.

