Las polémicas de discriminación que pasajeros han enfrentado con aerolíneas que operan en México

Pasajeros se han enfrentado a casos de discriminación por parte de personal de distintas aerolíneas (Foto: Andina)

Recientemente en redes sociales se viralizó un video en donde se aprecia a personal de una reconocida aerolínea mexicana pedir de forma amenazante a una familia de origen indígena que descendiera de la aeronave que pretendía volar con destino a la ciudad de Oaxaca.

Pese a que en la grabación no se explica el motivo por el cual miembros de la tripulación del vuelo piden a dicha familia abandonar el vuelo, en el fondo se pueden escuchar a pasajeros que presenciaron el percance acusar a las y los trabajadores de incurrir en actos de discriminación, situación que generó enojo e indignación entre internautas.

Pese a que en un comunicado Aeroméxico se deslindó de los presuntos actos discriminatorios, la polémica que causó en la ciudadanía avivó otros casos de discriminación que han sido denunciados por pasajeros que pretendían viajar con alguna de las múltiples aerolíneas que opera en México, dejando como precedente que tal vez y solo tal vez dichas prácticas se han vuelto comunes entre el personal que brinda dichos servicios de transporte en el país.

Caso Sugey Ábrego

La actriz denunció actos de discriminación (Foto: captura de pantalla)

A inicios de 2022, la reconocida actriz Sugey Abrego, utilió sus redes sociales para exponer cómo una aerolínea presuntamente la discriminó al intentar documentar a su mascota, pues la empresa prefirió darle el espacio a una pasajera canadiense que a ella.

Era el 19 de enero cuando la conductora publicó a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter que una empleada de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) prefirió documentar a varios perros de una mujer de Canadá dejando sin cupo para otras mascotas.

Esto lo calificó como un acto de discriminación ya que afirmó que ella llegó antes que la pasajera canadiense a hacer su respectiva documentación de su mascota de apoyo emocional, no obstante, la empleada habría preferido atender primero a la extranjera por su origen y por la cantidad de perros que llevaba.

“Aquí este no es el problema, el problema es que Aeroméxico tuvo un acto de discriminación y prefirió darle un vuelo a una pasajera canadiense que a una connacional que además llegó antes con su perro. ¿Y sabes qué, Aeroméxico? No se vale discriminar a tu propia gente, no se vale. Muy mal, Aeroméxico”, finalizó su video.

Cabe mencionar que, en un sondeo realizado a las denuncias de discriminación presentadas por parte de pasajeros en contra de Aeroméxico, los motivos suelen estar relacionados al color de piel u origen étnico de los pasajeros, tal y como sucedió con la familia que pretendía viajar a Oaxaca el pasado 15 de agosto.

Discriminación de un joven con VIH y discapacitados

La aerolínea Volaris ha estado en el ojo del huracán en múltiples ocasiones por presuntos actos de discriminación (Foto: REUTERS / Regis Duvignau)

Corría el año 2021 cuando en las calles de la Ciudad de México, colectivos y organizaciones civiles protestaron en contra de la aerolínea Volarias debido a que presuntamente dicha empresa discriminó a un joven por ser VIH positivo.

En aquella ocasión, el joven contó que en 2017 acudió a un reclutamiento que ofertó la mencionada aerolínea para el puesto de sobrecargo de aviación por lo que tuvo que someterse a las pruebas que pide la empresa. No obstante, los análisis que le solicitaron incluyeron pruebas de VIH y sífilis, por lo que al recibir los resultados Volaris le informó al aspirante que su proceso había concluido y que había sido rechazado.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, el joven aseguró haberse sentido discriminado puesto que al menos nueve aspirantes que habían estado con él durante el proceso de selección habían sido aceptados para trabajar en la empresa sin ningún inconveniente o pretexto de por medio.

Volaris es la aerolínea que más denuncias por discriminación acumula (Foto: Archivo)

La aerolínea Volaris, que opera en México desde el año 2005, se consolidó como la empresa que brinda servicios de transporte aéreo con más denuncias por discriminación en el caso de personas discapacitadas, de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Dicho señalamiento se dio después de que entre 2014 y 2015 la aerolínea obligó a dos pasajeros con discapacidad a registrar un acompañante para viajar y a uno más le negó el abordaje violando el procedimiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil que establece el libre viaje sin importar el tipo de discapacidad.

Un caso similar enfrentó la aerolínea Viva aerobús en 2020 cuando un estudiante de economía con discapacidad denunció que en el vuelo que lo llevaría a comenzar su vida en otra ciudad, personal de dicha compañía lo humilló y discriminó al momento de intentar abordar su vuelo.

Aunque algunos de los casos mencionados han gando gran auge en redes sociales y entre la ciudadanía, las aerolíneas no se han hecho responsables por los tratos de sus empleados, limitándose únicamente a deslindarse de dichos actos o a pagar las multas impuestas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Dicha situación ha propiciado a que, al no haber un cambio estructural en sus políticas, pasajeros y pasajeras continúen siendo víctimas de discriminación al solicitar sus servicios.

