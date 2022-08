Jaime Bonilla responsabilizó a Marina del Pilar por ola de violencia en Baja California

"En mi gobierno jamás pasó eso, es inaceptable en un Estado de Derecho que existan estas situaciones". Jaime Bonilla Valadez. (Foto: Crédito Cristián Torres)

Durante un encuentro con los medios de comunicación de Baja California, el hoy senador Jaime Bonilla Valdez responsabilizó a la actual gobernadora dele estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por los hechos de violencia e incluso inferir que ella incumplió promesas al narco. Sin brindar mayores detalles, Bonilla Valdez señaló, que podría tratarse de “una venganza de alguien” del crimen organizado, el cual reclama al actual Gobierno del Estado la falta de cumplimiento a acuerdos.

“En mi gobierno jamás pasó eso, es inaceptable en un Estado de Derecho que existan estas situaciones, eso lo único que les dice a ustedes es que hubo arreglos que no se cumplieron, esa es la realidad y no debes de meterte en ese tipo de cosas”, expresó.

Jaime Bonilla habla sobre la gobernadora de Baja California

“Es un gobierno fallido, no se puede decir otra cosa”, dijo cuando se le pidió su opinión sobre la quema de vehículos por parte del crimen organizado, y concluyó: “(Los criminales) se cuidaron mucho de que no hubiera muertos o heridos, ¿no les llama la atención? Aquí es una venganza de alguien, del crimen organizado, que le está reclamando al gobierno del estado que no le han cumplido”.

Bonilla Valdez responsabilizó a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por los hechos de violencia registrados en BC. (Foto: Cuartoscuro).

El exgobernador también opinó sobre las controvertidas declaraciones de la presidenta municipal de Tijuana, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Montserrat Caballero, quien el viernes exigió al crimen organizado cobrar facturas a quien no le ha pagado.

“No vamos a permitir que un sólo ciudadano tijuanense pague las consecuencia de quienes no pagaron sus facturas. Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”, dijo la alcaldesa”.

En respuesta, el senador sólo se limitó a decir: “No puedes decir pues cóbrale a ellos, no tienen por qué cobrarle a nadie, por eso tenemos la autoridad”, enfatizó.

Presidenta municipal de Tijuana, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Montserrat Caballero. (Foto: Facebook @MontserratCaballero.Bc )

A través de su cuenta de Twitter, el político sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabaja por la justicia y la seguridad, que son siempre una prioridad, además resaltó que AMLO día tras día señala las acciones que toma el gobierno del cambio verdadero para salvaguardar el bienestar de las y los mexicanos.

Hace algunos días el periodista Héctor de Mauleón, señaló que existen miles de personas que califican al actual gobierno como incapaz de mantener la paz en el país. El también escritor se sumó a las numerosas críticas que se han registrado en redes sociales por la semana de terror que se ha registrado en cuatro entidades del país, en solo cuatro días y que ha dejado 14 muertos y varias personas más heridas, así como pérdidas millonarias por la quema de negocios y decenas de automóviles.

Una de las críticas más fuertes la realizó Fernando Belaunzarán, quien en sus redes sociales aseguró que “El crimen organizado sigue sembrando terror. El presidente @lopezobrador_ está rebasado porque solo le importa su popularidad y golpear a la oposición. México está a un pasito del Estado fallido”. Y así la lista sigue en aumento.

Pero contrario a lo anterior, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda quien no ha respondido a las declaraciones de Jaime Bonilla; destacó que elementos del Ejército y Guardia Nacional ya refuerzan las tareas que se realizan en coordinación con el estado y municipios para garantizar la tranquilidad de las familias y destacó que aplicarán toda la fuerza para que haya paz y encontrar a los responsables de estos atentados.

La mandataria estatal sostiene que habrá seguridad en el estado y habló del despliegue que se ha hecho en todos los puntos de la entidad, con la colaboración de las fuerzas federales, mencionó que las carreteras operan con normalidad, además de que se mantiene la mesa de seguridad de forma permanente.

