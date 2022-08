Usuarios criticaron desempeño de gobernadora tras violencia en Baja California: “Mucha foto, poca acción”

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: @MarinadelPilar

El estado fronterizo de Baja California ha sido blanco de ataques múltiples a lo largo de su extensión. Si bien la incidencia delicitiva y la violencias no son ajenas a la entidad, los hechos ocurrido durante este viernes han tomado una especial relevancia debido a la forma en cómo se dieron los hechos. Ante ello, la gobernadora Marina del Pilar ha informado sobre la situación mediante sus redes sociales en acciones que fueron criticadas por usuarios.

Entre múltiples señalamientos, los comentarios van en torno a la supuesta inacción de la funcionaria por salvaguardar la seguridad de los bajacalifornianos y a las fotos con las que acompaña los mensajes informativos, que la tienen a ella como principal enfoque. A partir de haberse reportados los incidentes como quema de autos y locales comerciales (del viernes 12 de agosto y hasta el medio día del sábado 13), del Pilar ha hecho diversas publicaciones, en las cuales suman cuatro retratos y un vídeo con ella como protagonista.

“Mucha foto, poca acción”, escribió Gabriela Nieto (@jaramigaby) en respuesta a uno de los post. En una idea más extendida, Adal (@AdalbertoMetal) lanzó: “Otra reunión? y las pinches acciones cuándo?, dónde están los culpables? van esperar le disparen a gente inocente en pizzerias y mueran mujeres embarazadas en oxxos quemados?”.

Con ubicación en Tijuana, Baja California, el usurario Cara Sucia (@lvnguylkn2u) dijo con tono sarcátisco: “Ya guarden todo! Ya salió @MarinadelPilar a tomarse la foto del día, para que todo siga igual. Pida licencia al cargo Marina, se necesita alguien con capacidad para gobernar y no para hacer vida social a costa de la tranquilidad de los ciudadanos”.

Pero, ¿qué dijo la gobernadora?

En relación a los actos de violencia e insegurdad, Marina del Pilar sostuvo que no habrá límites en los recursos para terminar con la delincuencia en la enitdad. Durante la tarde y noches de este 12 de agosto, por lo menos en cinco ciudades se registraron quema de vehículos y locales: Tecate, Rosarito, Ensenada, Tijuana y Mexicali.

“Se ha trabajado con rapidez y prontitud desde el primer reporte, no solo en contener los hechos sino también en investigar la raíz y llegar rápidamente a los responsables de estos lamentables y condenables siniestros. No escatimaremos de ninguna manera en recursos y esfuerzos para mantener la paz en nuestro estado”, dijo en una grabación junto a integrantes de su gabinete de seguridad.





La mandataria, abanderada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hizo un llamado a la población a mantenerse en calma, para no permitir que dichas “acciones malintencionadas afecten la estabilidad y tranquilidad”. Sólo en Tijuana se registraron al menos 10 coches incendiados, mismos que previamente fueron robados; entre ellos había algunos taxis, que sirvieron para bloquear vialidades.

Cabe recordar que esto ocurre apenas unos días después de que se reportaron eventos similares en diferentes municipios de Guanajuato, Chihuahua y Guadalajara, en donde sujetos armados, supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abrieron fuego en contra de civiles, quemaron vehículos y tiendas de conveniencia.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de personas fallecidas ni de heridos en las áreas afectadas, así como del total de vehículos incendiados, no obstante, las autoridades correspondientes deberán comunicarlo en un momento oportuno. Por otro lado, ya hay algunos detenidos, presuntos responsables por los hechos acontecidos, dijo Marina del Pilar, aunque no se han revelado mayores detalles.

