“A estos ineptos se les está incendiando el país”: Héctor de Mauleón

El viernes 12 de agosto se registraron distintos hechos violentos en varias ciudades de Baja California en donde hubo la quema de varios vehículos. (Foto: @queentrizz)

El periodista Héctor de Mauleón criticó fuertemente los hechos violentos sucedidos el viernes 12 de agosto en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, en el estado de Baja California; los cuales se suman a los actos de terror registrados el martes y jueves en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez, Chihuahua.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador escribió”: Ataques simultáneos en Tijuana, Mexicali y Tecate. Unidades del transporte público incendiadas. A estos ineptos se les está incendiando el país. (Pero el presidente va muy bien en las encuestas), señaló.

De esta manera, el periodista se sumó a las numerosas críticas que se han registrado en redes sociales por la semana de terror que se ha registrado en cuatro entidades del país en solo cuatro días y que ha dejado 14 muertos y varias personas más heridas, así como pérdidas millonarias por la quema de negocios y decenas de automóviles.

Una de las críticas más fuertes la realizó Fernando Belaunzarán, quien en sus redes sociales aseguró que “El crimen organizado sigue sembrando terror. El presidente @lopezobrador_ está rebasado porque solo le importa su popularidad y golpear a la oposición. México está a un pasito del Estado fallido”, al tiempo que compartió un video en donde se observan vehículos quemados en calles de una de las tres ciudades atacadas Baja California.

Por estos hechos, que algunos especialistas definen como acciones narcoterroristas, el consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad llamando a todos sus connacionales a mantenerse resguardados, tras enterarse de los reportes de violencia en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate, en Baja California.

“El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana está al tanto de reportes de múltiples incendios a vehículos, bloqueos a calles, y fuerte actividad policiaca en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada, Tecate. Se ha instruido a los empleados del gobierno de Estados Unidos que se mantengan resguardados en donde se encuentren hasta nuevo aviso”, informaron a través de un comunicado especial, el cual se difundió en su página oficial y su cuenta de Twitter.

Además de lo sucedido en Baja California, el mismo viernes, hubo nuevos narcobloqueos con autos incendiados y se registraron enfrentamientos entre hombres armados y elementos de seguridad sobre la carretera Celaya-Juventino Rosas, en el municipio de Celaya, Guanajuato, en donde el pasado martes también hubo quema de vehículos y enfrentamientos armados.

Semana de terror en México

(Foto: Twitter/@@jandroDmos)

En solo cuatro días, varios estados del país sufrieron una serie de ataques por parte del crimen organizado, lo que representa un hecho sin precedentes en el país, en donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene la misma estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” y “atacar las causas que originan la violencia” y se resiste a rectificarla.

Esta semana de terror comenzó el pasado martes cuando presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) prendieron fuego a varios vehículos y se registraron enfrentamientos armados, quema de establecimientos y tiendas de conveniencia en diversos puntos de Jalisco, lo que dejó tres personas fallecidas y pérdidas millonarias.

De acuerdo con las autoridades locales y federales, todo comenzó luego de que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional descubrieron una “narcocumbre” entre dos líderes del Cártel Jalisco identificados como Ricardo Ruiz Velasco, el “Doble R” y “El Apá”, lo que provocó un enfrentamiento entre sicarios del crimen organizado y el Ejército en la región centro del estado, entre los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, colindantes con el estado de Zacatecas (este último municipio también comparte límites con Zapopan, donde se registró la quema de vehículos).

Narcobloqueos en Jalisco habrían posibilitado el escape de "El Doble R" (Foto: Twitter/@JorgeMedellin95)

Según el gobernador estatal, Enrique Alfaro, lo anterior provocó que se incendiaran varias unidades de transporte en la carretera a Saltillo, en el acceso a la ciudad, con el fin de bloquear el paso a las corporaciones de seguridad.

Las acciones de terror de esa jornada también llegaron a Celaya, Irapuato y Salamanca, en el estado de Guanajuato, en donde sicarios del Cártel Jalisco quemaron varias tiendas de conveniencia y también vehículos.

El jueves se vivió un día de pesadilla en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 11 personas fallecidas, prácticamente todas, civiles.

La violencia inició en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3 en donde un grupo denominado como “Los Mexicles” atacó a integrantes de “Los Chapos” cerca de las 13:27 horas, tiempo local.

Fue entonces que, -de acuerdo con las autoridades- sicarios de “Los Mexicles” comenzaron narcobloqueos y ataques indiscriminados a la población así como a diferentes negocios, lo que terminó con la vida de 11 personas entre las que se encuentran dos mujeres -una de ellas embarazada-, un menor de edad y cuatro trabajadores de la estación de radio local que hacían un control remoto afuera de una pizzería.

Foto: Twitter

Durante su conferencia mañanera del viernes 12 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo se limitó a lamentar la violencia contra los civiles en Ciudad Juárez y confió en que nunca más se repitan.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia, no solo fue el enfrentamiento entre dos grupos, sino llego el momento en el que empezaron a disparar a civiles, esto es lo más lamentable”, dijo.

En su misma conferencia, el mandatario reveló su intención para que el Ejército y la Marina continúen de manera oficial y permanente, sus labores en la seguridad pública del país realizando modificaciones a la ley, al tiempo que volvió a insistir en la importancia de que la Guardia Nacional (GN) se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Fue entonces que López Obrador puso como ejemplo lo sucedido la tarde del jueves en Ciudad Juárez.

“Imagínense lo de anoche. ¿Qué hace la policía municipal en Juárez si no interviene el ejército para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces se necesita. Se presenta el motín en el reclusorio, no se puede decir que es un asunto del estado.. no es asunto nuestro, no es un asunto federal, ¿para qué intervenimos? (..) Bueno y cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio cuando hay enfrentamientos con armas de fuego? Pues se requiere que intervenga el Ejército”, enfatizó.

Por la tarde de ese mismo día, se registraron los ataques en Baja California y Guanajuato.

