Robo de helicóptero del AICM no tiene relación con secuestro de piloto, afirmó fiscal de Morelos

El fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que no hay una relación entre el caso del helicóptero robado de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) con el secuestro de su propietario, Jesús Silvestre Ríos Castro, y piloto aviador que fue reportado como desaparecido.

“Hasta donde estamos, no guarda ninguna relación el tema del helicóptero con la investigación del tema de secuestro, pero eso es algo que tenemos que alinear oficialmente. Hasta este momento no tenemos en nuestra carpeta que el tema del robo o no del helicóptero guarde una relación con el tema de secuestro que estamos investigando en Morelos”, afirmó en entrevista con Gómez Leyva.

Además destacó que la dependencia que encabeza supo del secuestro apenas el sábado pasado cuando se les notificó. Según información verificada por Infobae, la ficha de búsqueda compartida por la Fiscalía General de Morelos señala a una persona con el nombre de Jesús Silvestre Ríos Castro, reportado como desaparecido el pasado 24 de junio cuando se encontraba en el municipio de Temixco, Morelos.

El fiscal destacó que se atendió como una desaparición forzada entre particulares de este piloto, pues hasta ese momento no se tenía configurada ninguna de las hipótesis de secuestro. Fue la insistencia de la Fiscalía de Desaparecidos de Morelos con la familia para que se acercara a declarar para continuar con las investigaciones.

Además señaló que: “Apenas el 6 de agosto un familiar se acercó a la esposa a denunciar que se pedía dinero, que era un secuestro, no teníamos conocimiento de que hubiera”.

Esta declaración se contradice con la del hermano de Silvestre Ríos, Miguel Ríos, quien señaló en una entrevista con Azucena Uresti que desde el 26 de junio la esposa del piloto acudió a la Fiscalía a denunciar el secuestro, pero las autoridades no lo procedieron así sino como desaparición. Además le comentaron a la pareja que no podía proceder porque seguramente “estaba de fiesta”.

Por consiguiente, desde principios de julio los familiares se vieron obligados a pagar parte del rescate, en un principio les pidieron 10 millones; sin embargo, solo consiguieron cuatro millones, los cuales dejaron en la zona que les requirieron, pero Jesús Silvestre no fue liberado.

Además la ficha de la Fiscalía General de Morelos, describió al hombre de 1.74 metros de altura, complexión robusta, piel morena y con una cicatriz en la frente y también se señaló que sufre de tiroides y requiere de medicamentos.

De acuerdo con un comunicado de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el helicóptero modelo Bell 203 B3, Jet Ranger, con matrícula XB JSR, fue registrado a las 18:00 horas del pasado 21 de julio con destino hacia el Ajusco.

Por otro lado el AICM se deslindó del robo del helicóptero, a través de su cuenta de Twitter indicó que el resguardo y operación de las aeronaves en dichos depósitos quedan exclusivamente a cargo de las empresas y personal que contraten.

La Fiscalía General de Justicia de la capital se encuentra investigando los hechos y en búsqueda del helicóptero, el cual está valuado en medio millón de dólares. De acuerdo con reportes preliminares el vehículo era rentado para vuelos privados y presuntamente desapareció desde el pasado miércoles 3 de agosto.

El conductor de la nave presuntamente tenía un adeudo con la renta del lugar y de acuerdo con las investigaciones, un grupo de personas se presentó en el hangar del AICM para solucionarlo.

