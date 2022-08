No eres tú, es tu app: BBVA confirmó que presentan problemas en sus servicios

BBVA confirmó que presentan problemas en sus servicios Foto: REUTERS/José Luis González

Un problema en cajeros de toda la República encendió las alertas de los clientes del banco, quienes inmediatamente reportaron la situación en las redes sociales para que otros usuarios tuvieran cuidado al momento de realizar operaciones.

Usuarios principalmente de Twitter confirmaron que ninguno de los cajeros a donde asistieron tenían servicio, mientras que otros, con capturas de pantalla de sus teléfonos, informaron que la aplicación de Bancomer tampoco era funcional

“No se ha podido cargar”, fue el mensaje que mostró la pantalla de su aplicación al momento de intentar diversas operaciones y el banco no tardó en aclarar los hechos para tranquilidad de sus clientes.

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, dieron a conocer que por el momento presentan intermitencias en sus servicios; sin embargo, están trabajando para solucionarlo cuanto antes y puedas continuar con tus operaciones en el momento en que lo requieras.

“Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados”, escribieron al final de su mensaje sin más actualizaciones por el momento.

BBVA confirmó que ya trabajan en solucionar los problemas Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Usuarios sufrieron diversos problemas por la caída del servicio

Algunos de los usuarios aprovecharon el mensaje para preguntar si habrá compensaciones por los fallos y complicaciones, a lo que únicamente dijeron que en el transcurso de la noche podrían volver a realizar operaciones.

Hubo desde quienes describieron situaciones como quedarse varados en otros estados sin oportunidad de sacar dinero para cosas básicas; quienes tuvieron que regresar a su casa porque no pudieron hacer el super, incluso estudiantes que requerían hacer el pago correspondiente a sus inscripciones por el inicio del nuevo ciclo escolar.

Ante ello, algunos usuarios comenzaron a responderse unos a otros para solucionar sus dudas; por ejemplo, aquellos a quienes les debían hacer una transferencia o que hicieron una operación durante los problemas y el dinero no llegaba al remitente.

“Acabo de pasar una vergüenza horrible. Moraleja: ya hay que cargar efectivo siempre”, fue una de las conclusiones que plantearon los usuarios de la red social Twitter.

Bancomer explicó el problema en su APP y sus cajeros

Incluso dejó una gran experiencia, llena de reflexión:

“Fui a hacer el super. Resulta que BBVA se cayó oootra vez. Mis tarjetas no pasaban y ya me iba a ir toda triste sin mi súper. Una señora se me acercó y me dijo “yo te lo pago”. Insistió. Dejó el dinero y se fue”, escribió una usuaria de Twitter.

Los mejores memes tras la caída de BBVA

Tampoco faltaron los memes de la situación, pues de acuerdo con quienes hicieron los reclamos, no es la primera vez que sucede, por lo menos con las aplicaciones para celular desde donde manejan sus cuentas y tarjetas; sin embargo, algunos hasta se dijeron acostumbrados a ello.

Los usuarios de BBVA no tardaron en hacer diversos memes sobre la caída de los servicios

Atención personal de BBVA los 365 días del año

En caso de requerir asesoría, pedir aclaraciones o hacer reclamaciones, los usuarios tienen disponible el servicio telefónico las 24 horas y los 365 días del año. Si vas a marcar, prepara el número de tarjeta y clave de acceso.

Estos son los teléfonos:

° 33 3669 0229 de Guadalajara.

° 81 8157 9111 de Monterrey

° 800 226 2663 Larga distancia sin costo.

° 55 5226 2663 Ciudad de México o área metropolitana.

También puedes contactarte con su personal a través de las redes sociales de BBVA México, verificando que sean las cuentas oficiales del banco, mismas que cuentan con la palomita azul.

