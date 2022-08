Migración animal: la fascinante historia del jaguar que cruza sin restricciones la frontera de EEUU con México

"El Jefe" nació en México pero pasó varios años en Arizona, EEUU (Foto: Captura: Twitter/@PeccaryNotPig)

Mucho antes de que los seres humanos se organizaran para vivir en sociedad y de que los gobiernos de distintos países marcaran fronteras entre territorios, miles de especies de animales vivían en tranquilidad en sus hábitats, no obstante, con el avance de la mancha urbana múltiples ejemplares han sido desplazados y orillados a buscar su propia supervivencia conforme sus posibilidades lo permitan.

Uno de los casos más evidentes de dicha situación ha sido ejemplificado con “El Jefe”, un jaguar de colores radiantes e imponente tamñano que ha sido captado en más de una ocasión cruzando el límite que divide el territorio de México con Estados Unidos, frontera que por años se ha caracterizado por las estrictas medidas de restricción implementadas para mitigar la crisis de migración que enfrenta el continente americano pero también el cruce de armas y sustancias ilícitas de distintos grupos para el crimen organizado.

No obstante, dichas circunstancias no han sido impedimento para el tránsito de “El Jefe” pues autoridades estadounidenses aseguraron que, aunque el jaguar nació en México, vivió entre 2011 y 2015 en las montañas de Santa Rita de Arizona. Recientemente, el imponente jaguar fue avistado nuevamente en el cruce fronterizo, hecho que fue celebrado por los ecologistas.

"El Jefe" ha logrado transitar sin restricciones gracias a los corredores de la frontera (Foto: REUTERS/Maynor Valenzuela)

“El Jefe” como es conocido en México y “The Boss” como es llamado en Estados Unidos, es uno de los jaguares más longevos del que se tiene registro; datos apuntan a que el asombroso ejemplar tiene al menos 12 años de edad y, por increíble que parezca, su astucia le ha permitido cruzar en más de una ocasión una infraestructura fronteriza y recorrrer miles de kilómetros entre ambos países.

Su travesía ha sido registrada a través de fotografías divulgadas por una red de ocho colectivos agrupados en la iniciativa binacional Borderlands Linkages, cuyo trabajo se ha centrado en la preservación de la especie, apuntó el medio The Associated Press.

Uno de esos colectivos lleva por nombre Wildlands Network y el responsable de los programas de conservación, Juan Carlos Bravo, explicó para The Associated Press que los datos registrados sobre el transitar de “El Jefe” suponen muy buenos indicios ya que demuestran que, a pesar del blindaje del cruce fronterizo, siguen existiendo corredores abiertos que permiten su libre tránsito y que, de continuar así, es viable continuar con la preservación de la especie.

El refuerzo de medidas de seguridad en la frontera amenaza la preservación de la especie (Foto: AFP / Giller Clarenne)

Pese a que el avistamiento de “El Jefe” emocionó a gran parte de la ciudadanía, el ecologista entrevistado por The Associated Press aseguró que las expectativas no son buenas debido a que recientemente la administración del presidente Joe Biden -en su afán de tratar de controlar la inmigración irregular- anunció el cierre de cuatro brechas entre los estados de Sonora y Arizona, mismas por donde suelen transitar los jaguares.

Cabe mencionar que se desconoce el número exacto de ejemplares hay en la zona de la Sierra Madre Occidental; el último registro fue realizado por el Northern Jaguar Project quienes identificaron a lo largo de dos décadas a al menos 176 ejemplares, no obstante, de ese número únicamente se sabe que dos de ellos cruzaron la frontera.

El ecologista Juan Carlos Bravo también explicó que uno de los principales factores para que el avistamiento de dichos felinos disminuyera en la frontera de Estados Unidos está relacionado con las cacerías a cambio de recompensas que el gobierno impulsó para fomentar la ganadería, por ello, a finales del siglo XX la especie ya se daba por desaparecida de ese lado de la frontera.

La población actual de los jaguares se concentra en la costa del Pacífico mexicano y al sudeste del país, en el Caribe centroamericano y en todo el centro de América del Sur (Foto: REUTERS/Maynor Valenzuela)

Un rayito de luz de esperanza para la preservación de la especie fue lo que trajo consigo el avistamiento de “El Jefe” por lo que colectivos ecologistas que operan en la frontera entre ambos países pusieron en marcha programas para garantizar su conservación.

Sin embargo, en entrevista con The Associated Press, el ecologista Juan Carlos Bravo aseguró que no ha sido una labor sencilla pues además de enfrentar el reto de las restricciones del cruce fronterizo, activistas también tienen que buscar los medios de adentrarse a zonas de difícil acceso en la Sierra Madre Occidental pues muchos de los caminos que recorren los jaguares también son utilizados y controlados por grupos de crimen organizado que operan en ese territorio.

*Con información de The Associated Press

