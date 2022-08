“Hoy no hay una afectación”: Caintra sostuvo que la cerveza se seguirá produciendo en Nuevo León

(Foto: Twitter/CervecerosdeMex)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya no se podrá producir cerveza en el norte del país debido a la crisis hídrica, la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) aseguró que no se realizará ningún cambio, al menos a corto plazo.

Guillermo Dillon Montaña, director general de Caintra, señaló este martes al finalizar la sesión del consejo que mientras no se materialice no hay ninguna afectación para los productores de cerveza en estados como Nuevo León, que ha sido azotado por la sequía en los últimos meses.

“Ahorita la industria asentada en Nuevo León, seguirá en Nuevo León y continuará produciendo en Nuevo León, como lo harán Coahuila y en Chihuahua [...] Hoy no hay una afectación y no se está afectando a nadie con ese comentario en tanto no se materialice la prohibición e impedimento en invertir en ese sentido”

Sin embargo, el empresario agregó que en un futuro se evaluará la política del gobierno federal y el impacto de las inversiones relacionadas con la producción de cerveza en los estados del norte de México.

Y es que afirmó que las concesiones entregadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para extraer agua en Nuevo León son solo 4% para la industria, 70% para la industria agrícola y más de 20% para Agua y Drenaje.

Según Dillon Montaña, durante décadas la industria ha estado comprometida con la autoridad y la ciudadanía para encontrar una solución a los problemas, invirtiendo en tecnología para optimizar el uso, infraestructura para las comunidades, proyectos ecológicos para mejorar la recarga de acuíferos, así como buscando fuentes alternas de agua.

“La industria en Nuevo León como la industria cervecera estamos muy conscientes de la problemática [...] Hoy ha sido el agua y en otras ocasiones desastres naturales y en otros tiempos otros tipos de afectaciones, crisis económicas”

“Yo creo que la resiliencia y el diálogo nos ha permitido sortear las crisis y las circunstancias y salir adelante encontrando soluciones de fondo y de ganar ganar, así como sin afectación a la población y el consumo de agua, sin afectación a la dinámica económica”, agregó.

Y es que cinco estados de la zona norte del país concentran 61.2 por ciento de la producción total de cerveza.

El año pasado alcanzó una cifra por 134.7 millones de hectolitros, lo que significa un incremento de 13.5 por ciento en relación a las cifras de 2020. El resultado se ubica 8.1 por ciento sobre sus niveles pre-pandemia.

De acuerdo con un estudio realizado por Cerveceros de México, el país está ubicado en primer lugar como exportador de la bebida alcohólica, mientras que como productor, se ubica en cuarto lugar.

Según la investigación, México es el número uno desde 2010, momento en que rebasó a Países Bajos y como productores, la nación está por debajo de China, Estados Unidos y Brasil.

Durante su conferencia matutina, el ejecutivo federal dijo que la instalación de plantas cerveceras en el norte del país tiene “veda” y si alguna empresa está interesada en producir desde México lo tendrá que hacer en el sureste.

AMLO aseguró que el país puede mantenerse como el primer lugar de producción de cerveza en el mundo pero garantizando el derecho al agua para los habitantes.

“Decir no se va a producir cerveza en el norte, o sea ya, veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur-sureste, ahí está el Grijalva el Usumacinta, el Papaloapan, lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua”, expuso.





