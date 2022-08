Cómo ganar hasta 15 mil pesos por los 70 años del Estadio Olímpico Universitario

La UNAM lanzó 4 concursos para festejar los 70 años del estadio de C.U (Foto: Gettyimages)

En el marco de la celebración por los 70 años del Estadio Olímpico Universitario, el pasado 7 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó un concurso de dibujo y pintura con el objetivo de representar la importancia de esta construcción tan importante de la Ciudad Universitaria “que ha albergado eventos de gran relevancia nacional e internacional”.

Podrán participar de manera individual, estudiantes de la UNAM y de su Sistema Incorporado, exalumnas y exalumnos, así como trabajadoras, trabajadores y académicas(os). Los trabajos se recibirán hasta el viernes 30 de septiembre del presente año en la Dirección de Comunicación Social de la Dirección General del Deporte Universitario. El horario para recibir el material será de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, la oficina está ubicada en el costado poniente del estadio de los pumas de la UNAM.

Los trabajos serán dictaminados por un jurado conformado por personas de reconocido “prestigio” y conocimiento en la materia, además, se eligirán a los ganadores con base en el dominio de la técnica, la creatividad, originalidad y contenido de los trabajos participantes.

El concursante deberá entregar la solicitud de registro debidamente llenada y firmada (Foto: Gettyimages)

Para el primer lugar se darán 15 mil pesos; para el segundo un total de 10 mil pesos y para el tercero 5 mil pesos.

Bases del trabajo

-Deberá ser un dibujo o puntura que conmemoren los 70 años del estadio emblemático

-La técnica es libre

-El trabajo no deberá haber sido inscrito en otro certamen

-Las medidas son de 60 cm por 40 cm, en el reverso deberá aparecer el pseudónimo del concursante, año de realización y técnica

-La obra deberá ser presentada en un soporte rígio, sin enmarcar, embalado en papel craft o en plástico burbuja, sin dobleces y sin enrollar

-También se entregará un Dispositivo de Almacenamiento Masivo Móvil (USB) rotulado con pseudónimo y nombre del trabajo y que incluya una fotografía de 300 dpi en los formatos PDF y .jpg

La o el ganador será publicado en Gaceta UNAM (Foto: Gettyimages)

La inscripción deberá ser realizada personalmente por la persona que concursará, ésta deberá descargar la ficha de registro de la página de la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), llenarla, imprimirla y firmarla de manera autógrafa.

Además la obra deberá ser entregada junto a un sobre tamaño carta, firmado por la o el participante y deberá contener:

-Ficha de registro debidamente llenada y firmada

-Ficha técnica de la obra

-Archivo digital de la obra

-Fotocopia de la credencial vigente que acredite que es miembro de la comunidad universitaria

El premio será de 15 a 5 mil pesos (Foto: Gettyimages)

Por último, la UNAM dio a conocer que la obra ganadora se dará a conocer en Gaceta UNAM y en las redes sociales de los organizadores, cabe destacar que el trabajo ganador y los acreedores a menciones honoríficas cederán los derechos patrimoniales de su obra, “sin que ello vaya en detrimento de los derechos morales de su autoría”, indicó.

Asimismo, los trabajos que no resulten ganadores serán devueltos en un plazo no mayor a 30 días a sus respectivos autores, aquellos que no sean devueltos, serán destruidos.

“Los organizadores se eximen de cualquier responsabilidad derivada del daño, extravío o maltrato que los trabajos pudiesen sufrir en el proceso de dictaminación”, se indicó.

Cabe señalar que este es apenas uno de los cuatro concursos que publicó la UNAM, pues los otros son: diseño de logotipo, fotografía vivencial y ensayo, los cuales también finalizarán el próximo viernes 30 de septiembre.

