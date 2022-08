Quiénes son los morenistas que estaban en contra del ejército en las calles

Algunos morenistas estaban en contra del ejército en las calles; sin embargo, algunos cambiaron de parecer con la propuesta del presidente (Fotos: Twitter/@PartidoMorenaMx/@GN_MEXICO_)

Desde el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes 8 de agosto, sobre el decreto para que la Guardia Nacional dependa completamente de la Secretaría de la Defensa (Sedena), el mandatario y algunos morenistas han recibido críticas por declaraciones en años anteriores en los que afirmaron estar en contra de que el ejército estuviera en las calles.

Tal es el caso del mismo presidente López Obrador, pues en redes sociales se han viralizado videos que datan desde el 2010 donde afirmaba que no se necesitaba al ejército en las calles. “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No se necesita al ejército en las calles, no podemos aceptar un gobierno militarista”, señaló en esa fecha.

El primer video se da en el contexto de la llamada “guerra contra el narco” durante el sexenio de Felipe Calderón, mismo que ha sido constantemente criticado por el actual mandatario al señalar que Calderón dejó al país hecho un “cementerio”.

En otro clip de AMLO, fechado el 6 de febrero de 2012, comentó: “No se debe seguir exponiéndose al ejército; tenemos que ir regresándolo, en la medida que se va profesionalizando la policía. Creo que nos va a llevar seis meses”.

En años anteriores López Obrador expresó su inconformidad por la "fallida" estrategia de Calderón (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Sin embargo, no ha sido al único morenista que los cibernautas “destaparon” de declaraciones anteriores que hoy en día, con el anuncio del jefe del Ejecutivo, cambiaron. La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, también fue acusada de contradecirse. Algunos tuits de la morenista fueron viralizados de nuevo.

“Le avisan a @FelipeCalderon por fa, que me purga ver al ejército en las calles”, escribió el 29 de enero del 2012. En otro tuit con la fecha del 17 de mayo de 2012 escribió: “Ninguno se manifiesta de manera clara frente a el atentado a derechos humanos con el ejército en las calles...”.

Además se viralizó un video antiguo en donde declaró: “Es una política de ‘seguridad’, hay una violación de derechos humanos en este país que se intentan legalizar con esta ley, donde se intenta fortalecer, al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que esta es la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país”.

A través de tuits, Citlalli Hernández dejó en claro su postura en contra del ejército en las calles (Fotos: Capturas de Twitter)

Contradictorio a esto, Hernández Mora arremetió en contra de los panistas por oponerse a la iniciativa de integrar la GN a la Sedena, por medio de un tuit escribió: “No tienen m%#^ los panistas que ensangrentaron nuestro país y ahora se oponen a la ruta de pacificación que propone @lopezobrador_. Den cuentas de las violaciones a derechos humanos que cargan y de Genaro García Luna. Quienes les hacen eco en su cinismo, no tienen memoria…”.

Otro de los blancos de crítica fue Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, por medio de un video se mostró una declaración en la que se le ve señalar un cartel y decir: “Esto es muy importante, las instituciones de seguridad públicas serán de carácter civil, no militar”. De esta manera, pedía detener la Ley de Seguridad Interior, pues decía que desde que el ejército está en las calles, la tasa de civiles muertos había aumentado.

Asimismo, indicó que desde el despliegue del ejército en el sexenio de Calderón no tuvo resultados.

El académico John Ackerman, se sumó a la movilización llevada a cabo el 5 de diciembre de 2017 para apoyar la no militarización del país, así lo declaró a través de un tuit en donde además escribió: “No podemos permitir que nos roben la esperanza. Los militares a sus cuarteles”.

Otro de los señalados fue Manuel Barlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mario Delgado también se encontraba en contra de la militarización (Foto: Twitter)

