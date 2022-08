Así reaccionó la gente cuando Movimiento Ciudadano los mandó “ALV”

Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa con la que pretende ampliar los días de vacaciones en México (Foto: Twitter/@BancadaNaranjaS)

En México se trabaja mucho y se descansa poco; por ello el partido Movimiento Ciudadano (MC) propuso aumentar los días de vacaciones para las y los trabajadores en el territorio nacional, al pasar de los 6 días que actualmente establece la ley, a 12; es decir, el doble.

Por ello, el naranja creó la campaña “Vámonos ‘ALV’ (A La Vacación). Sin embargo, pese a lo atractivo de la iniciativa la ciudadanía ha respondido de múltiples maneras en las redes sociales, entre quienes se dividieron los comentarios a favor de la propuesta y en contra, no por no querer más vacaciones, sino porque hay otros problemas de fondo que, afirman, se deben solucionar antes.

Fue durante los primeros meses del 2022 que el partido liderado a nivel nacional por Dante Delgado presentó una propuesta para mejorar las condiciones laborales en México. De esta manera, Patricia Mercado llevó a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma para modificar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del trabajo para que al menos se goce de doce días de descanso el primer año de trabajo.

Se estima que 75% de las y los mexicanos padece de fatiga extrema. Nuestra fuerza laboral también necesita espacio para el ocio y la recreación. En @MovCiudadanoMX queremos que tengas #VacacionesDignasYa, por eso vamos por 12 días libres desde el primer año laboral. 🌴🏖 pic.twitter.com/W3RnDSpjxO — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) August 3, 2022

No obstante, pese a la estrategia comunicativa, los internautas aprovecharon para expresar sus inconformidades. “¿Y de qué nos servirían más días de vacaciones si los salarios no están como para pasar 12 días en los destinos turísticos de preferencia? Mejor que nos aumenten el salario y así mis 6 días los disfrutaría al máximo”, comentó un usuario de Facebook.

Por su parte, un usuario de Twitter criticó la forma en la que se promocionó la iniciativa con las siglas “ALV”: “No se ve profesional ni causa risa su bromita en una propuesta que supongo es seria. ALV es mejor conocida como para mandar a la *** a todos los políticos. Más seriedad no les haría mal”.

El comentario fue secundado por otro internauta: “No es nada chistoso utilizar las siglas de una expresión tan corriente y vulgar que ahora utilizan como dar los buenos días”.

Salomón Chertorivski y Jorge Álvarez Máynez acudieron a Ucrania (Foto: Twitter / @UKRinMEX)

Uno de los principales impulsores de la iniciativa fue el diputado federal Salomón Chertorivski, quien a través de sus redes sociales publicó una postal en la que comentó: Se estima que 75% de las y los mexicanos padece de fatiga extrema. Nuestra fuerza laboral también necesita espacio para el ocio y la recreación. En @MovCiudadanoMX queremos que tengas #VacacionesDignasYa, por eso vamos por 12 días libres desde el primer año laboral”.

Sin embargo, no tuvo el impacto esperado, pues le criticaron hasta el nombre de la iniciativa: “Es una mala campaña, Salomón, no es ingeniosa, todos sabemos qué significa ALV, no cumple su función y no resulta chistosa como pretenden, sino de mal gusto”.

Incluso, hubo quien aprovechó para arremeter contra Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): “No cabe duda que la secta que gobierna ha estirado mucho la liga en cuanto a la vulgaridad y lo grotesco, al grado de que orilla a otros a caer en el mismo juego”.

Patricia Mercado y Movimiento Ciudadano promueven 12 días de vacaciones como mínimo a las y los trabajadores en México (Foto: Facebook / Patricia Mercado / Twitter / @BancadaNaranjaS)

“Ay nuestros políticos… de pena ajena. Aparte de su panfleto chafa, lo que se necesita primero es atraer fuentes de empleos”, “Debo decir que buena iniciativa, mal mensaje, y mal diputado el que la presenta, ¿Ya paraste la guerra en Ucrania?”, comentó otro usuario en relación al viaje que realizaron los diputados Chertorivski y Jorge Álvarez Máynez a Ucrania en el marco de la invasión rusa a dicho país.

Pese a que la iniciativa ha sido criticada por posiblemente afectar la productividad de los trabajadores, o que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no soportarían los costos, así como por el temor al efecto inflacionario, la bancada naranja ha defendido la propuesta argumentando que México es el país con el peor estrés laboral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de que es uno de los países donde más horas se trabaja.

