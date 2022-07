Integrante de Los Dos Carnales fue amenazado con un arma durante un concierto en vivo: “No me vas a asustar”

Poncho Quezada de Los Dos Carnales fue amenazado con un arma durante su concierto en Michoacán (Foto: Twitter / @azucenau)

La violencia en México pareciera que rebasó límites extraordinarios, pues ahora ni los músicos o el público en eventos de entretenimiento se salvan de ser alcanzados por las armas, como pasó en Michoacán durante un concierto de música norteña.

En pleno concierto, el vocalista Poncho Quezada de Los Dos Carnales fue encarado por un hombre que estaba en el público y que trataba de llamar su atención. Al no lograrlo, habría enseñado en arma que llevaba con él, haciendo enojar a los integrantes de la banda.

El concierto en Ario de Rosales, Michoacán, fue inmediatamente parado, y el hombre que quiso asustar a los músicos fue encarado, y ante la exposición al público no pudo hacer más nada; afortunadamente las amenazas no llegaron mucho más lejos, pues todo pudo haber terminado en una tragedia.

El concierto de Los Dos Carnales fue inmediatamente finalizado tras el violento altercado (Foto: Facebook / Los Dos Carnales)

Entre las palabras que pronunció Poncho Quezada, le aseguró que por traer una pistola, no quiere decir que era más valiente que ellos, y dijo que definitivamente hacía falta más que un arma para amedrentarlo arriba de las tarimas.

“¿Por qué me enseña la pistola viejo? Enséñela, pa’ no me la enseñas; no me vas a asustar con eso, yo también soy hombre; yo también soy hombre, viejo; esa madre crees que te hace más valiente que nosotros; esa madre no te hace más valiente que yo. Póngase v*rga”, fueron las palabras que utilizó.

Al momento, Pancho se despidió de la gente con un esto y algunas palabras, después abandonó el escenario mientras la gente de seguridad intentaba alejarlos del hombre armado para que no pasara a mayores el incidente.

Hasta el momento, los músicos no han hecho ningún pronunciamiento a través de las redes sociales ni tampoco ante la prensa nacional, únicamente se han dado oportunidad de publicar videos e imágenes de sus recientes o de sus próximas presentaciones. Tampoco han ofrecido un comunicado a través de su disquera AfinArte Music.

Poncho Quezada de Los Dos Carnales fue amenazado con un arma durante su concierto en Michoacán (Foto: Facebook / Los Dos Carnales)

Sin embargo, hubo un breve destello por anunciar a sus fanáticos que se encuentran con bien después del violento episodio, pues una de sus seguidoras en Facebook escribió un comentario en un video para disculparse por los hechos; presuntamente estuvo en el concierto y es residente local.

“Ay, disculpen por lo sucedido en Ario de Rosales. Con mucho esfuerzo pagamos el boleto, pero nada justifica lo que el susodicho hizo. Gracias por alegrarnos un rato la noche”, fueron las palabras que utilizó.

“Gracias por tu apoyo”, fue lo único que escribieron a modo de respuesta, con lo que dejaron en claro que con la gente de Michoacán no hay ninguna clase de rencor.

Quiénes son Los Dos Carnales

Los Dos Carnales llevan años tocando música norteña alrededor de la República mexicana, pero fue hasta la viralización de su tema “El envidioso” en las redes sociales como obtuvieron el reconocimiento incluso a nivel internacional, a la altura de las grandes estrellas del género.

La escena provocó que una fanática acudiera a Facebook para disculparse por los hechos y aclarar que son bienvenidos de nuevo cuando quieran (Foto: Facebook / Los Dos Carnales)

La banda fue fundada y hasta el momento es integrada por los hermanos Quezada, Poncho e Imanol, quienes cantan y tocan el bajo sexto y al acordeón respectivamente . En vivo, son acompañados por una banda mucho más grande.

La banda es originaria de San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila, donde picaron piedra hasta que pudieron obtener diversas oportunidades en la escena norteña local, entre ellas, como abridores de bandas más famosas, aunque aún jóvenes, como la Trakalosa de Edwin Luna, o El Fantasma.

El resto es historia, al grado de incluso ser los ganadores de un Latin Grammy , y recorrer Estados Unidos, México e incluso algunos países de Centroamérica con sus corridos. Este fin de semana, además, serán parte de La Academia, el reality show más famoso de TV Azteca.

