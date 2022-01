Quién es el verdadero Jefe de Jefes en la canción que interpretan por Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte popularizaron al "Jefe de Jefes" en 1997, pero nunca han revelado la identidad del personaje FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

“El jefe de jefes”, uno de los más grandes mitos de la canción popular en México, ha recorrido el mundo con bandera de criminal, y se le ha adjudicado no sólo el apodo, también la canción, a numerosos capos del narcotráfico.

El tema fue popularizado en 1997 por los miembros de la familia Hernández, y fundadores de la banda Los Tigres Norte. En la canción retratan la historia de un hombre respetado, de grandes cualidades y muchas amistades, reconocimiento que le ha costado sus buenos años de “talacha”.

Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando

Sin embargo, se trata de un tema escrito por el compositor de norteñas, Teodoro Bello, nacido en San Simón de Guerrero, Estado de México. Su talento para las letras han llevado a sus creaciones hasta la voz de los ya mencionados ídolos, hasta Pepe Aguilar, Banda el Recodo, La Arrolladora Banda el Limón, Chalino Sánchez, Bronco, Alicia Villareal, entre otros.

A lo largo de los años, se le ha adjudicado “El jefe de jefes” a distintos capos de la droga, pues jamás mencionan el nombre alguno en sus estrofas o estribillos. Uno de ellos, y la versión más popular, es Miguel Ángel Félix Gallardo, quien controlaba una de las células delictivas más poderosas de México durante los años ochenta.

“El Zar de la droga” no solamente circuló amapola y mariguana por territorio Azteca con su imparable Cártel de Guadalajara, también se alió con bandas colombianas para exportar cocaína a los Estados Unidos.

El tema incluso fue utilizado en la serie de Netflix, Narcos México, como leitmotiv de Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna. También fue deformado por la banda de guacarock, Botellita de Jeréz, para el tributo a Los Tigres del Norte, en busca de darle un contexto criminal.

Otros capos a los que supuestamente alude el “Jefe de Jefes”, son Arturo Beltán Leyva, líder del cártel que lleva sus apellidos, o incluso Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, muerto, precisamente, en 1997.

Pero nada más alejado de la realidad, pues, aunque pudiera sorprendente, el corrido fue concebido muy lejos de la droga, el crimen, los asesinatos y todo lo que pudiera parecer ilegal. Es, simplemente, un relato de “los hechos reales del pueblo”, como dirían Jorge y Hernán.

A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. A mí también me gustan, por que en ellos se canta la pura verdad

Quién es el verdadero Jefe de Jefes

Sin embargo, Teodoro Bello, el compositor del tema, reveló en entrevista con Avelina Lésper que realmente no hay un rostro detrás de su lírica, pues aunque pudiera pensarse que lo compuso para un criminal, habla de cualquier profesión.

“Lo hice para el mejor dibujante, el mejor doctor, el mejor bombero, el mejor presidente, para el mejor taxista. A lo que se dedique, tiene que ser el jefe de jefes”, respondió ante los cuestionamientos de la escritora en el programa El Arte de la Canción de Milenio.

Añadió que a raíz del imponente crecimiento de capos de la droga en el ideario colectivo, se empezó a especular que se trataba para diversos líderes del crimen organizado, pese a que se escribió únicamente para aquellos que buscan “la grandeza”.

“Lo que pasa que la gente tiene su propio concepto, su propia idea. Dentro del narcotráfico ha habido personajes muy grandes y poderosos. El corrido no nace para un narcotraficante, nace para una persona grandiosa que se dedica a su trabajo, y que se dedica a producir talento, fortaleza, grandeza. El público le adjudica al narco el corrido, pero nace para la persona que quiere ser grande”.

Por último, concluyó que incluso su personaje está dentro de la ley, pero al desconocer la verdad detrás del “Jefe de Jefes”, y al estar estrechamente ligado el corrido con la figura del narcotráfico, e incluso existir vínculos de cantantes con las células delictivas, la idea se fue distorsionando.

“La gente crea sus propias ideas en el corrido cuando no conoce la manera de cómo nació y por qué nació el corrido. Se van con la idea del personaje porque es muy grande, y porque manda. No lo van a ver en papeles porque no lo van a quemar con algo, porque está dentro de la ley lo que él hace”.

