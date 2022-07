“Un émulo de dictador”: Javier Lozano arremetió contra AMLO tras reavivar polémica por el término ‘hitleriano’

(fotos: Youtube/CUARTOSCURO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a encender su disputa con el publicista Carlos Alazraki durante la conferencia matutina del martes.

Ya que preguntó por qué él era criticado por llamar a Alazraki hitleriano, pero cuando él era comparado con Hitler no había problema.

Lo anterior debido a que AMLO mandó un mensaje al escritor Enrique Krauze en el que preguntó por qué no podía utilizar el mismo adjetivo en contra de Alazraki.

“¿Y quién es más hitleriano? Que eso es el fondo del asunto”

A lo que el comunicador, junto con el exfuncionario panista, Javier Lozano Alarcón dieron una respuesta al primer mandatario.

Por medio de su programa Atypical Te Ve, en el cual critican constantemente al gobierno de la Cuarta Transformación (4T), Lozano explicó porqué era incorrecto al señalar que el presidente estaba alimentando un discurso de odio.

Ana Elizabeth García Vilchis retomó un fragmento de un programa de Carlos Alazraki, del cuál se desprendió la discusión actual FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Mire señor presidente, si usted no entiende la diferencia en que lo comparemos, no solamente Alazraki, muchos mexicanos con Hitler, Musollini, Stalin y toda esa bola... de personajes impresentables en la historia universal (...) porque usted es un populista, un fascista, un émulo de dictador, por eso se le compara”

Y después añadió que, en cambio, al comparar a una persona de origen judío con Hitler, se estaba alimentando el antisemitismo “y eso es precisamente a lo que se refería Enrique Krauze en su columna del domingo pasado”.

Por lo que argumentó que el jefe del ejecutivo estaba alimentando un discurso de odio en contra de una comunidad y un pueblo “sobre uno de los movimientos más dolorosos en la historia de la humanidad”.

Posteriormente, el propio Carlos Alazaraki comentó que era una pena que en una mañanera se dijeran “esas pendejadas”, e instó a AMLO a comportarse como un presidente y no como un candidato.

“Qué pena. Y no le digo pendejo: que diga pendejadas. Ya párele, y sea presidente y no candidato”, reclamó el publicista.

Lo anterior se suscitó a finales de junio cuando Elizabeth García Vilchis en la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, recordó un fragmento de video en el que se escuchaba a Alazraki asegurar que no importaba mentir con tal de atacar a AMLO.

Carlos Alazraki fue llamado "hitleriano" por Andrés Manuel López Obrador y en respuesta, la comunidad de periodistas, empresarios y funcionarios de la oposición lo defendieron en las redes sociales FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Por lo que López Obrador declaró que tenía profundas diferencias con el publicista debido a que era un conservador que se identificaba con otras forma de gobierno diferente a la 4T.

Y entonces hizo el polémico comentario: “Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe”

Esto le valió numerosas críticas por parte de la oposición, de periodistas y escritores, así como de la misma comunidad judía quienes emitieron un comunicado en el que señalaron que toda comparación “con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”.

Posteriormente el mismo Alazraki se pronunció y afirmó que se trató de una “pendejada” el hecho de llamarlo “hitleriano” cuando él es un “judío a mucha honra y me siento muy feliz de serlo”.

SEGUIR LEYENDO: