Comida saludable: 4 recomendaciones de aperitivos para preparar en vacaciones en menos de 5 minutos

Las palomitas tienen muchas vitaminas. Foto: Pixabay

Una serie de ideas de comidas fáciles y saludables se pueden considerar para pasar el día en casa durante estas vacaciones de verano, para ver una película en familia o simplemente para llevar al trabajo. Por ello, aquí revelaremos algunas alternativas para preparar en cuestión de minutos.

Y es que de acuerdo con expertos en salud, comer de mejor manera cada día ayudará a nuestro organismo a no sentirnos inflamados, además de que evitaremos los dolores de cabeza, gastritis, cansancio, pesadez, entre otros.

Un nutriólogo recomienda evitar azúcares; disminuir el consumo de comida chatarra (galletas, helados, cereales de caja, pastelitos, refrescos, etc); moderarse en carbohidratos (arroz, pasta, papa, tortilla, pan, etc); comer grasas buenas (aguacate, aceite de oliva extra virgen, almendras, nueces, etc).

Por ello, aquí daremos a conocer algunas recomendaciones para consentir a su paladar en cualquier hora del día:

Comer al menos dos frutas al día traerá muchos beneficios a tu cuerpo. (Foto: Pixabay)

*Palomitas de maíz

Una buena opción para degustar algún alimento en momentos de ocio son las palomitas, pero de maíz natural, pues además de ser muy ricas contienen nutrientes como hierro, potasio, yodo, zinc, carbohidratos, magnesio, sodio y vitaminas A, C, D y K.

*Un cóctel de fruta

Según un especialista en nutrición, lo ideal es comer al menos dos frutas al día. Sin embargo, se podrá agregar nueces o almendras para hacer un complemento y que sea mucho más rico. Comerlas aportará a tu cuerpo fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, además de que te ayudará a tener una buena digestión.

*Verduras al vapor

Ya sea con limón o solitas, las verduras a cualquier hora son uno de los alimentos más ricos y de múltiples beneficios para tu cuerpo, ya que aportan fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

De acuerdo con expertos, comer verduras nos ayudará con el estreñimiento y a evitar algunos tipos de cáncer. Se recomienda consumirlos durante la comida, desayuno y cena.

Las galletas de avena aportan fibra. (Foto: Pixabay)

*Galletas

Si de galletas se trata, lo ideal será consentir a su paladar con las de avena, ya que aportan fibra principalmente a tu cuerpo, además de que ayuda a reducir el colesterol en la sangre y ayudará en la digestión.

Hay que recordar que los alimentos fritos también deberán evitarse, pues al empanizar o capear hacemos que éstos tengan más calorías y lo que impulsa a subir de peso.

A pesar de que los carbohidratos son buenos para el cuerpo, ya que son una de las principales fuentes de energía, si se consumen en exceso, entonces esa energía la almacenamos en forma de grasa, así que no hay que comer carbohidratos sin control.

Lo ideal es “comer todos los días, entre frutas, tortillas, arroz, pan, pero justo la clave es la moderación, en la comida fuerte podemos comer una o dos tortillas o cinco al día por ejemplo”, recomendó el nutriólogo.

Además, hay que recordar que para llevar una vida más saludable, lo mejor es realizar rutinas de ejercicio al menos por un lapso de 30 minutos cinco veces por semana, o de dos a tres veces a la semana en la actividad que más le agrade.

