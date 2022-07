Detuvieron a Eduardo Arturo ‘G’, el cirujano plástico de ‘las novias’ de la Unión Tepito por presunto homicidio

Twitter/@c4jimenez

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) capturaron el pasado sábado 24 de julio, al cirujano plástico Eduardo Arturo ‘G’, mejor conocido como ‘el Carotas’. Quien se hizo popular entre el medio de las estrellas por atender a modelos y actrices, entre las que destacan las ‘novias’ del grupo criminal mexicano, la Unión Tepito.

La Fiscalía giró una orden de aprehensión en contra del médico bajo la clasificación de homicidio, debido a que una de sus pacientes falleció en 2021 durante una operación elaborada por el imputado. Fue Trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y quedó a disposición de un juez de control, quien le dictó prisión preventiva oficiosa.

Capturaron al cirujano plástico, "El Carotas" Casarrubias. (Foto: Fiscalía CDMX)

En la lista de clientas a quienes Eduardo ‘G’, realizó intervenciones estéticas figuran Gaby Castillo, una de ‘las novias del narco’, Nalliby Mustafá, Valeria Díaz, Mitzy Navarro, Elizabeth, Aranza y Katherine Huerta alias Bellakath, también ex participante del programa de citas transmitido por TV Azteca, “Enamorándonos”. Quien buscó denunciar a Eduardo ‘G’ ante las autoridades después de que le practicó un par de operaciones estéticas que le ocasionaron graves problemas de salud. El percance con Katherine sucedió en febrero de 2021 cuando le realizó una lipoescultura y le puso implantes en el busto, pero los resultados no fueron los que ella esperaba.

“Las bubis me comenzaban a doler con el frío, como si se me estuvieran congelando o trajera unas bolsas de hielo dentro, con esa sensación. Y el abdomen tenía un cúmulo de grasa de un lado más que del otro. En pocas palabas, quedé deforme y me había dejado la zona púbica toda gorda. No tiene ni un año que me operó”, escribió a través de sus redes sociales.

Distintas mujeres ligadas al narco han sido intervenidas por Casarrubias, varias de ellas ya han fallecido en balaceras u perativos Foto: Twitter@c4jimenez

Otro de los hechos que estalló el internet y provocó que ‘el Carotas’ se mantuviera en la mira de la Fiscalía, fue el ocurrido en mayo de 2021 con Hilary Heredia, otra de las llamadas ‘novias de La unión’, quien falleció a los 27 años en la clínica ‘Edybe’ ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, tras someterse a cuatro cirugías estéticas en un solo día.

A la joven le pondrían implantes de senos, le realizarían una abdominoplastia, una lipoescultura, se tenía programado colocarle la grasa retirada en los glúteos y además le harían un operación nasal. Las cirugías entraron en una promoción especial que la clínica lanzó, y al final se le realizaron solo cuatro de las intervenciones, excepto la de la nariz, ya que la paciente no se encontraba en condiciones adecuadas, según el médico.

Cuando Hilary despertó de la anestesia, reclamó al médico que no le hubiera practicado todas las operaciones, y éste le explicó lo sucedido. Esa noche, tras operarla, Eduardo Gómez Casarrubias se retiró a su domicilio, dejando a Hilary al cuidado de médicos de guardia para atenderla, pero la joven falleció tras sufrir “infartos pulmonares secundarios y una trombo embolia pulmonar masiva”. Los cuales fueron ajenos a la intervención, según dio a conocer el médico horas posteriores.

golpean a doctor de clínica Edybe (Foto: Captura de pantalla)

Cabe mencionar que cuando Eduardo ‘N’, salió a dar la noticia del fallecimiento a los familiares de Hilary, lo violentaron físicamente ya que ellos alegaron que Hilary murió porque no le pusieron un anticoagulante que no había en la clínica. Desde entonces el cirujano comenzó a recibir amenazas de muerte además de que se le exigieron 5 millones de pesos.

“Vas a reparar el daño, si no créeme que ni tú, ni tu familia van a dormir, y no vuelves a operar en tu put* vida. En buen pedo hablamos, pero también en buen pedo me voy a pasar de verga contigo. Así como te lo estos diciendo quiero que la reparación del daño llegue”, fue lo que le dijo un hombre en una de varias llamadas donde le exigen dicha cantidad, señaló el reportero Carlos Jiménez.

