Gaby Castillo, de Enamorándonos, se habría operado con el cirujano estético de las “novias de La Unión”

Gaby Castillo se encuentra ya en una celda de Santa Martha Acatitla (Foto: SSC-CDMX)

Tras darse a conocer el traslado de Gaby Castillo al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde se llevará a cabo su primera sentencia luego de ser señalada por los delitos de narcomenudeo, cohecho y encubrimiento, surge más información de la influencer.

Conocida también como Briela Sanz, la joven de 26 años se dio a conocer al público en 2018 como una de las ‘amorosas’ del programa de televisión Enamorándonos de TV Azteca; a partir de ello se convirtió en una figura popular en las redes sociales.

Ha trascendido que la mujer ha estado ligada con cabecillas del narcotráfico de la Ciudad de México, tales son El lunares, El pollo, El Che-ché y El pulga, con quienes sostuvo relaciones sentimentales antes de ligarse a José Hareff Soto, el hombre junto a quien fue aprehendida el pasado lunes 3 de enero en las inmediaciones de Peralvillo.

Los autos de lujo en los que se fotografiaba Gaby Castillo (Foto: Instagram / @brielasanz)

Ahora surge la información de que Gaby Castillo se suma a la lista de ‘las novias del narco’ que han sido intervenidas estéticamente para modificar su físico y silueta. Se trata de mujeres vinculadas a capos de la mafia local que han acudido con el mismo médico cirujano plástico. Así lo dio a conocer el reportero Carlos Jiménez:

“Gaby Castillo en la lista del doctor Casarrubias. La mujer detenida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México forma parte de las novias de La unión que se realizó sus arreglos físicos con este cirujano plástico. Así lo presumía ella en sus redes. Algunas de sus clientas: Valeria, Nalliby, Elizabeth y Aranza”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gaby Castillo, una más de 'Las novias de La unión' que habría recurrido a cirugías estéticas con el doctor Casarrubias Foto: Twitter@c4jimenez

Fue la misma bailarina quien contestó a uno de sus más de 700 mil seguidores en Instagram, como parte de una dinámica de preguntas y respuestas, que fue intervenida por ‘el carotas’ Casarrubias, como ella se refirió a él.

“Tercer día...dudas, consejos, info, eshenleeee¡”, comenzó la ex Enamorándonos, a quien le preguntaron “¿Qué doctor te operó, me pasas el contacto plis?”, “Con el carotas de @ciruguacasarrubias”, contestó y adjuntó una foto del mencionado médico.

La influencer contestó en Instagram que se había intervenido con el doctor, a quien llamó 'Carotas' Foto: Twitter@c4jimenez

El doctor en cuestión dio de qué hablar en febrero de 2021 cuando Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath también ex participante del programa de citas amorosas de TV Azteca aseguró que lo denunciaría ante las autoridades pues le habría practicado un par de operaciones estéticas que le ocasionaron problemas de salud.

La también influencer comentó que el médico Eduardo Arturo Gómez Casarrubias le realizó una lipoescultura y le puso implantes en el busto, pero los resultados no fueron los que ella esperaba.

“Las bubis me comenzaban a doler con el frío, como si se me estuvieran congelando o trajera unas bolsas de hielo dentro, con esa sensación. Y el abdomen tenía un cúmulo de grasa de un lado más que del otro. En pocas palabas, quedé deforme y me había dejado la zona púbica toda gorda. No tiene ni un año que me operó”, escribió.

Distintas mujeres ligadas al narco han sido intervenidas por Casarrubias, varias de ellas ya han fallecido en balaceras u perativos Foto: Twitter@c4jimenez

Aunado a ello, en mayo de 2021 el médico intervino a Hilary Heredia, una de las llamadas ‘novias de La unión’, quien falleció a los 27 años en la clínica ‘Edybe’ tras someterse a cuatro cirugías estéticas en un solo día.

A a joven le pondrían implantes de senos, le realizarían una abdominoplastia, una lipoescultura, se tenía programado colocarle la grasa retirada en los glúteos y además le harían un operación nasal. Se sabe que ese día, como parte de una promoción especial, se le realizaron cuatro intervenciones, excepto la de la nariz, pues no se encontraba en condiciones adecuadas, según el médico.

Cuando Hilary despertó de la anestesia, reclamó al médico que no le hubiera practicado todas las operaciones, y éste le explicó lo sucedido. Esa noche, tras operarla, Eduardo Gómez Casarrubias se retiró a su domicilio, dejando a Hillary al cuidado de médicos de guardia para atenderla, pero la joven falleció de una trombosis ajena a la intervención, según dio a conocer el médico.

