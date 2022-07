Jesús Ortega ironizó sobre la caída de helicóptero de la Marina: “...y se quedó sin gasolina”

(Foto: Cuartoscuro)

El exdirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, ironizó sobre la caída del helicóptero de la Secretaría de Marina, el cual se desplomó el pasado 15 de julio tras la captura del narcotraficante Rarael Caro Quintero.

El miembro fundador del PRD comentó a través de su cuenta de Twitter que uno de los helicópteros más modernos del mundo, con el mejor equipamiento y la tribulación más preparada, se desplomó por falta de combustible.

Y es que tras la caída de la aeronave de la Marina luego de haber participado en la captura del Narco de narcos, la versión oficial de las autoridades ha sido severamente cuestionada por la opinión pública y por la oposición política.

Helicóptero de la Marina se desplomó en Los Mochis, Sinaloa: reportaron 9 fallecidos (Foto: Marina)

“Uno de los helicópteros más modernos del mundo; el mejor equipado para enfrentar situaciones extremas; con la tripulación mejor preparada; transportando al mejor comando de la armada… ¡y se desploma por falta de combustible!”

Por su parte, el tres veces diputado federal desde 1979 ha sido uno de los críticos más severos contra el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues por medio de sus redes sociales lanza fuertes críticas a la estratégica de seguridad, a los megaproyectos y a la política internacional.

“‘Seguridad nacional’ es el eufemismo que utiliza @lopezobrador_ para instalar un ‘estado de excepción’”, se lee en el perfil de Twitter de uno de los Chuchos; facción política del PRD.

Jesús Ortega Martínez a través de Twitter (Foto: Captura de Pantalla)

Por otra parte, el percance que sufrió el helicóptero tipo Black Hawk en el que 14 elementos de la marina perdieron la vida, fue explicado por el gobierno federal como un accidente y se negó haya sido producto del operación en Choix, Sinaloa. No obstante, diversas voces apuntaron que era muy pronto para dichas determinaciones oficiales.

De acuerdo con los reportes preliminares filtrados sobre la caída de la unidad, el desplome se debió a la falta de combustible. Incluso, se apuntó que la zona en Los Mochis, donde cayó el helicóptero, no contaba con los lugares para que posibles criminales que hayan tenido relación con la caída, se hayan escondido.

No obstante, fuentes consultadas por Infobae México revelaron que la falta de combustible sólo es una del gran abanico de posibles causas; sin embargo, aún faltan meses para conocer las razones verdaderas, una vez que se hagan públicas las conclusiones del comité técnico de investigación.

Homenaje en Ciudad de México a los 14 marinos que perdieron la vida en Los Mochis, Sinaloa (Fotos: Capturas de pantalla)

Por su parte, la Semar no ha proporcionado mayor información sobre el caso, mientras que se estableció un mínimo de dos meses para que los peritajes arrojen elementos sólidos.

En tanto, los catorce marinos que perdieron la vida fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se les rindió un homenaje a puerta cerrada, el cual ofició Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Al evento no acudió el ejecutivo federal, López Obrador, ni algún otro servidor público fuera de la institución naval.

La ausencia del mandatario a la ceremonia le causó múltiples críticas por parte de la oposición, quienes lo tacharon de “miserable”, como lo hizo el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, o el caso de la legisladora Kenia López Rabadán, quien insinuó que AMLO no asistió porque “no quiso hacer enojar a los delincuentes”. Incluso, la panista hizo un llamado a convocar a la Comisión Bicameral de Seguridad del Congreso de la Unión con el fin de discutir la caída del Black Hawk.

SEGUIR LEYENDO: