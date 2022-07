AMLO no acudió a funeral de Marinos porque “no quiso hacer enojar a delincuentes”, acusó Kenia López Rabadán

La legisladora del PAN acusó que López Obrador no asistió al funeral de los Marinos por no querer hacer enojar a delincuentes.

Luego de que el pasado 15 de julio se llevó a cabo la captura del Narco de narcos, Rafael Caro Quintero, un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó a unos kilómetros del operativo, en donde 14 marinos perdieron la vida. Las autoridades realizaron un homenaje, al tiempo que declararon que el incidente no estuvo relacionado con la captura del capo.

Por ello, la senadora por Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, aseveró que es apresurado por parte de Presidencia concluir que se trató de un accidente, además de que recriminó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no haber asistido al funeral que ofició el titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán.

La panista acusó que el mandatario federal ni siquiera envió en su representación al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues “no quiso hacer enojar a los delincuentes”; así lo expresó a través de un video en sus redes sociales.

Kenia López Rabadán acusó a López Obrador de no acudir al funeral de los 14 marinos muertos, por no querer hacer enojar a los delincuentes (Fotos: Twitter)

“Es lastimoso que no hayan hecho una pausa de sus actividades electorales para reconocer a quienes dieron su vida por la seguridad de nuestro país, ¿será acaso que no quiso hacer enojar a los delincuentes?”, acusó la legisladora del blanquiazul.

A su vez, calificó como ofensivo que el ejecutivo federal no se haya presentado en la ceremonia en conmemoración de los 14 marinos. “Es ofensivo y preocupante que el Presidente de la República, quien es el comandante de las fuerzas armadas, no haya encabezado el funeral, que no acudiera o haya mandado en su representación al secretario de Gobernación”.

Asimismo, urgió a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso mexicano a investigar lo acontecido, pues dicho órgano tiene las facultades para deliberar sobre asuntos de seguridad nacional, por tanto, hizo un llamado a que se convoque a la Comisión.

Homenaje a los marinos que murieron en Los Mochis, Sinaloa (Fotos: Capturas de pantalla)

“La presidencia de la República ha descartado que haya sido un atentado, pero a tan poco tiempo de la tragedia es apresurado concluir que haya sido un accidente, por lo que hago un llamado a que se convoque a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso”.

También, agregó que los hechos deben ser investigados, pues -aseveró- las fuerzas armadas deben de tener la certeza de que su trabajo será protegido. “Los mexicanos merecen conocer la verdad, pero sobre todo las fuerzas armadas de nuestro país merecen tener la certidumbre de que su trabajo heroico será protegido por el Estado mexicano. De haber dolo en estas muertes, no deben quedar impunes”.

“Podemos tener diferencias con el gobierno, podemos no compartir su posición pública, pero también estamos del lado de 14 mexicanos que murieron en el cumplimiento de su deber. Eso que el presidente no ve, sí lo vemos los mexicanos. Vemos a 14 marinos que dieron su vida para que nosotros podamos vivir tranquilos, 14 marinos que merecen honor y agradecimiento”, finalizó la legisladora.

En el accidente murieron 14 marinos (Foto: Especial)

Fue el pasado 15 de julio que un helicóptero Black Hawk cayó en Los Mochis, Sinaloa, a 130 kilómetros de distancia de donde se llevó a cabo la captura de Caro Quintero en la región de Choix, en la misma entidad.

Por su parte, el pasado 17 de julio se les rindió un homenaje a puerta cerrada entre elementos de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México. “Descansen en paz hermanos, han cumplido su deber”, fueron las palabras que la institución emitió a través de redes sociales. A la ceremonia no acudió ningún funcionario fuera de la Semar.

Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso a través de Twitter la noche del suceso: “Lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos”.

