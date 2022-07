Mario Alexander Risso, joven futbolista, fue hallado sin vida luego de estar desparecido por dos meses

Mario Alexander Risso Castañeda. Foto: FB Alexander CR

Poco más de dos meses después de que denunciaron su desaparición, Mario Alexander Risso Castañeda fue hallado sin vida. Familiares y amigos del joven dieron a conocer sobre el hecho mediante redes sociales. Aunque no dieron mayor detalle de los hechos, fue la madre quien confirmó sobre la pérdida de su hijo, quien era un apasionado del fútbol y que, incluso formó parte de las categorías inferiores de los Tuzos de Pachuca, según la información que compartió.

Ocurrió en León, Guanajuato, unla noche del 16 de mayo y fue visto por última vez en la colonia Las Trojes. Según las diversas denuncias, Mario asisitió a un partido y posteriormente visitó a su novia. Después, a bordo de su moto, tenía como propósito ver a su tío, pero nunca llegó y no se volvió a tener comunicacióna alguna con él.

“Te encontré y no de la manera que me esperaba, te arrebataron la vida, tus sueños, nuestras metas, estás y estarás siempre conmigo. No tengo palabras para expresar exactamente lo que siento, solo le pido a Dios que te guarde y te reciba con los brazos abiertos mi chaparro. Tantas bromas, tantos partidos, tantas sonrisas que te faltaron. Me faltó verte otra vez y verte trascender, ahora veré al cielo y diré ahí está el mejor futbolista”, se lee en una publicación de un perfil que se atribuye a la madre del joven.

