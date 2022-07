Niña con traje antimotines llegó para avivar polémica en Guanajuato de menores con armas en escuela

(Foto: Especial)

Luego de que indignó a todo México una escuela de Guanajuato que le prestó y enseñó a usar armas de fuego a estudiantes de secundaria, ahora llegó el caso de una niña de aproximadamente diez años de edad vestida con un traje antimotines en una ceremonia del municipio de León.

De nueva cuenta Guanajuato se encuentra en el ojo del huracán por acercar a menores de edad a temas de armamento y violencia, pues la alcaldesa panista Alejandra Gutiérrez Campos de León llevó a un evento público a una niña con ropa antimotines.

Los hechos ocurrieron el lunes pasado durante la ceremonia de Honores a la Bandera y pase de revista a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que encabezó la presidenta municipal en la plaza principal de León.

Presentada con el nombre de Arleth, la niña caminó entre policías que portaban armas largas e incluso realizó el saludo militar ante ellos. Alejandra Gutiérrez le habría dicho: “Ellos son del grupo táctico de seguridad, tú vienes vestida igual que ellos”.

Según dijo la mandataria local a los asistentes, Arleth es hija de un elemento de Seguridad Pública, que admira la corporación. “Y que ella quiere ser de grande también elemento de la corporación”.

No obstante, la niña con el uniforme del grupo táctico de la Policía Municipal causó polémica, ya que supuestamente fue violentada, además de que esto ocurre tras la queja de menores aprendiendo a usar armas en su escuela secundaria.

En ese sentido, el representante de la organización Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, apuntó que la alcaldesa transgredió los derechos de la menor a una vida libre de violencia e incurrió en probable comisión del delito de “corrupción de menores”.

Aseguró que por esos motivos, la Comisión de los Derechos Humanos debería abrir una carpeta de investigación por la violación de los derechos de la menor, además de que la Fiscalía General del Estado (FGE) debería realizar una investigación por corrupción de menores.

El miembro de Tejiendo Redes, insistió que la exaltación de esta niña vestida de forma militarizada y rodeada con personas que portan armas de alto calibre podría considerarse un tema delicado. “Se violenta el derecho de la niña a una vida libre de violencia”.

“Ahí hay responsabilidad de la presidenta municipal porque es un acto que ella presidió y se tiene que investigar, porque no es una cosa imprudencial. No es imprudencial que la presidenta municipal exhiba una niña, la coloque en un contexto de armas, eso no puede quedar ajeno”, dijo, según El Siglo de Torreón.

Estudiantes de Guanajuato aprendieron a usar armas en la escuela

Policías municipales de Purísima del Rincón, municipio de Guanajuato, prestaron sus armas de fuego a estudiantes de una secundaria técnica durante lo que inicialmente era una supuesta charla de prevención de adicciones del programa “Planet Youth”, que el gobierno del estado presume como importado de Islandia, para combatir el consumo de drogas entre jóvenes.

Padres y madres de familia denunciaron que, en esa charla, realizada el pasado 7 de julio en la secundaria técnica 54 “Mariano Matamoros”, los uniformados no solo pusieron armas a algunos de los alumnos de tercer año en el turno vespertino, sino que aparentemente les mostraron cómo usarlas.

Los hechos provocaron indignación y alarma en los padres de familia, quienes también se quejaron de que la “demostración” fue permitida por las autoridades de la escuela y que de ello estuvo enterado el supervisor de la zona, David García Bastida.

