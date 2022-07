Las candidaturas que Alito quiere controlar y repartir en 2024

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, fue exhibido de nueva cuenta por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y en un nuevo audio se reveló que Alito tiene la intención de mantenerse al frente de ese partido hasta 2024 y no hasta 2023, como lo prometió ante nueve ex dirigentes nacionales.

En este nuevo audio, Alito quedó al descubierto en una charla con el líder panista, Marko Cortés, a quien le expresa de manera muy franca su intención de sostenerse en la cúpula del PRI y así controlar la designación de candidaturas para el proceso electoral de 2024.

“Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendej*s que andan allá afuera de ‘no, que si no dan resultados’, se vayan a la verg*, yo fui electo cuatro años. Yo me quedo aquí, me vale madr* lo que digan″, fueron las palabras Alito dijo ante Marko Cortés.

Alejandro Moreno Cárdenas rechazó poner sobre la mesa su renuncia luego que en junio se reunió con los ex dirigentes del tricolor y estos le pidieron abrir el paso a una renovación luego de los malos resultados del partido en las últimas elecciones, y se comprometió a marcharse luego de los comicios en Coahuila y Estado de México, que ocurrirán en junio de 2023.

Nuevo audio de Alito y su advertencia para el PRI

Alito Moreno ya se reunió con los dirigentes estatales del PRI en Coahuila y el Estado de México, por lo que es un hecho que llevará las negociaciones para definir las candidaturas en esas dos entidades, en las que se prevé que irá en alianza con el PAN y el PRD, como ha sucedido en los últimos dos años.

De acuerdo con el audio difundido por Layda Sansores este martes 12 de julio, para 2024, Moreno Cárdenas desea repartir las candidaturas, que incluyen senadurías, diputaciones, gubernaturas y la joya de la corona, es decir la de la presidencia de la República, cargo que el propio campechano podría buscar.

Qué cargos se elegirán en 2024

Alejandro Moreno lanzó un mensaje de unidad del PRI (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

En la elección federal de 2024 se renovará el Congreso de la Unión, la presidencia de la República y 8 gubernaturas.

En la Cámara de Diputados, se repartirán 500 curules, de ellos 300 por mayoría relativa (compiten directamente en la elección) y 200 por mayoría relativa (se reparten de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos).

En la Cámara de Senadores, se renovarán los 128 escaños, 64 de ellos electos por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional, que se distribuye mediante una lista nacional.

Las gubernaturas que estarán en juego corresponden a la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, señaló que Alejandro (Alito) Moreno se negó a dejar la dirigencia pese a la petición de un grupo de figuras priistas.

El legislador señaló que pese a su ostentosa derrota del pasado 5 de junio, Moreno se niega a dejar el lugar, por lo que internamente siguen analizando el caso.

“Tenemos que analizar la circunstancia que vive el partido que es compleja en su dirigencia y compleja en sus resultados, es un tema que planteamos, es de confianza, es de inclusión y pareciera que son dirigentes del partido, Alejandro Moreno es dirigente, no dueño del partido”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: